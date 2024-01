Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 19-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Al-Awwal Park” di Ryadh, giovedì 18 dicembre alle ore 20:00. Il match sarà visibile in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare sul Canale 5 in chiaro. Mentre l’opzione streaming sarà rappresentata dall’app Mediaset Infinity, scaricabile gratuitamente dal proprio store sia per IOS che per Android.

L’Inter di Simone Inzaghi è atterrata a Ryadh dove nelle prossime ore sfiderà la Lazio in quella che sarà la prima edizione della Supercoppa Italiana organizzata sul modello delle Final Four. I nerazzurri avranno il compito di difendere il titolo di campione in carica della competizione dopo gli ultimi due successi di fila nelle scorse edizioni. Tornare in Italia con la terza Supercoppa Italiana in tasca darebbe agli uomini di Inzaghi ancora più convinzione nei propri mezzi e una consapevolezza in più da poter riversare in campionato per tornare ad alzare nuovamente anche lo scudetto.

Dall’altra parte, però, a cercare di infrangere i sogli di Inzaghi, ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri, anch’essa autrice di un’ottima prima parte di stagione conclusa con la qualificazione agli ottavi in Champions League e con il raggiungimento delle semifinali di Coppa Italia. L’ultimo successo in questa competizione dei biancocelesti risale al 2019 quando proprio Simone Inzaghi a Ryadh riuscì a far trionfare la Lazio per la quinta volta nella sua storia in finale di Supercoppa contro la Juventus. Sarri cercherà di ripercorrere quelle orme, ma per farlo dovrà superare chi prima di lui è riuscito in tale intento.



Dove vedere Inter-Lazio in diretta Tv e Streaming



Inter-Lazio si disputerà venerdì 19 gennaio con fischio d’inizio alle 20:00, la gara sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5 in quanto l’emittente italiana detiene in toto i diritti televisivi delle Supercoppa Italiana.

La sfida dell’Al-Awwal Park Stadium‘ di Ryhad potrà essere seguita anche in diretta Streaming attraverso l’app Mediaset Infinity, la quale è assolutamente gratuita e può essere scaricata dal proprio store sià per IOS che per Android.

Inter-Lazio le ultimissime:

Nell’Inter ci saranno pochissime rotazioni da parte di Inzaghi, il quale si affiderà all’assetto classico per cercare di superare la prova Lazio. In difesa Pavard e Bastoni saranno i braccetti, mentre Acerbi si riposizionerà al centro della difesa, dopo la parentesi De Vrij contro il Monza. Sugli esterni dovrebbero spuntarla ancora Dimarco e Darmian, quest’ultimo dovrebbe essere ancora preferito a Dumfries dal 1’. A centrocampo non ci sarà spazio per Frattesi con Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu titolari. Davanti coppia di diamanti Maritnez-Thuram incaricati di far male alla retroguardia laziale.

Dall’altra parte Sarri potrà contare sul ritorno a pieno regime delle proprie punte Immobile e Castellanos, entrambi pienamente recuperati, ma con il primo in leggero vantaggio per una maglia da titolare nel tridente al fianco di Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo le chiavi della regia saranno in mano a Rovella con Guendouzi e Luis Alberto ai propri lati. Dietro coppia di centrali spagnola con Patric e Gila, con Lazzari sull’out di destra e Marusic dalla parte opposta.

Inter-Lazio probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.