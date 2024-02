Dove vedere Inter-Juventus in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 04-02-2024

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, domenica 04 gennaio alle ore 20:45. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Dove vedere Inter-Juventus – StadioSport

A distanza dell’ultimo 1-1 di Torino dello scorso 26 novembre 2023, Inter e Juventus tornano a scontrarsi in campionato in una gara dal peso specifico enorme, che potrebbe avere risvolti importantissimi in ottica scudetto da una parte e dall’altra.

L’Inter questa volta potrà contare sul fattore campo a proprio vantaggio, con l’appoggio degli oltre 75 mila tifosi che saranno presenti a San Siro e che saranno di fatto il dodicesimo uomo in campo. Per i nerazzurri riuscire ad ottenere un successo nel prossimo derby d’Italia significherebbe portarsi a +4 dalla Juventus, che potrebbe diventare un +7 in caso di vittoria nel match da recuperare contro l’Atalanta. Una gara assolutamente da portare a casa, dunque, per l’Inter e per lo stesso Simone Inzaghi se si vorrà apporre la tanto attesa seconda stella sulla casacca nerazzurra.

Dall’altra pare una Juventus che avrebbe sicuramente potuto arrivare a questo scontro diretto in condizioni migliori, i bianconeri sono infatti reduci da un pareggio casalingo per 1-1 contro l’Empoli che è valso il sorpasso dell’Inter in vetta e il conseguente scivolamento al secondo posto. Gli uomini di Allegri dovranno cercare di sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno durante il match per cercare di far male alla retroguardia interista e, se così non fosse, quanto meno cercare di uscire indenni da San Siro se non si vorrà rischiare di compromettere del tutto la lotta scudetto.

I precedenti delle due squadre dicono che a San Siro l’Inter non gode di uno score decisamente positivo, infatti negli ultimi 10 anni di derby d’Italia disputati tra le mura amiche i nerazzurri sono arrivati al successo solamente 5 volte con tanto di 2 pareggi e ulteriori 5 sconfitte. Un bilancio che lascia dunque presagire una equilibro molto sottile che c’è sempre stato tra le due compagini e che sia per una parte che per l’altra non sarà affatto semplice portare a casa il bottino pieno.

Dove vedere Inter-Juventus in diretta Tv e Streaming

Inter-Juventus sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Juventus potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Juventus le ultimissime:

Saranno praticamente nulli i cambi di formazioni presentati da Inzaghi in una partita importantissima come il derby d’Italia. In difesa ci saranno ancora Pavard, Acerbi e Bastoni. Sugli esterni, invece, Dimarco sicuro del posto dopo aver riposato a Firenze, mentre dall’altra parte ci sarà l’unico ballottaggio in casa nerazzurra con Dumfries che insidia Darmian, ma con quest’ultimo che dovrebbe partire ancora titolare. A centrocampo inamovibili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Così come al centro dell’attacco saranno confermatissimi Thuram e Martinez incaricati di trainarsi l’Inter sulle spalle.

Dall’altra parte Allegri potrà finalmente sorridere dopo i recuperi a pieno regime di Chiesa e Rabiot. La difesa sarà sempre a trazione brasiliana, con Bremer centrale e Danilo come braccetto di sinistra con Gatti sul lato sinistro. A centrocampo le chiavi della regia saranno affidate a Locatelli con McKennie e Rabiot mezzali, mentre sugli esterni agiranno Cambiaso e Kostic. In attacco Vlahovic sicuro del posto dopo l’ultimo periodo di forma strabiliante con uno tra Yldiz e Chiesa ad affiancarlo e con il turco in leggero vantaggio.

Inter-Juventus probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz. All. Allegri.