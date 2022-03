Dove vedere Inter-Fiorentina in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 19-3-2022

Dove vedere Inter-Fiorentina, 30° Giornata di Serie A, Sabato 19 Marzo 2022 alle 19:00. Il match dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Un sabato spettacolare dove tutte le prime tre della classe saranno protagoniste. Un minimo passo falso potrebbe evolvere la classifica ma, tra il match a orario di pranzo del Napoli e il Milan che gioca la sera, il piatto forte sarà il confronto pomeridiano tra Inter e Fiorentina.

I Viola di Italiano sono la squadra che è più migliorata rispetto allo scorso anno, nonché importante crocevia per lo scudetto dato che proprio la Fiorentina è una delle poche squadre che, in questo ultimo periodo di campionato, dovrà affrontare tutte e tre le contendenti al titolo.

L’Inter non viene da un grande periodo di forma e il pareggio contro il Torino, strappato negli ultimi secondi del match, ha tolto le probabilità di un primo posto in caso di vittoria nel match da recuperare.

La Fiorentina, che ha del gioco la propria migliore arma, medita lo sgambetto ai nerazzurri che, però, possono sfruttare questo match per riprendere alcune certezze perse.

Simone Inzaghi ha bisogno di una vittoria per affacciarsi al match contro la Juventus con un morale diverso e in casa non può pensare di fallire in una gara così delicata.

Dall’altra parte, la Viola venderà cara la pelle perché ha bisogno di punti per trovare la possibile qualificazione in una delle Coppe europee.

Come vedere Inter-Fiorentina in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Inter-Fiorentina

: Inter-Fiorentina Data : Sabato 19 Marzo 2022

: Sabato 19 Marzo 2022 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, il 19 Marzo 2022, alle ore 18:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Inter Fiorentina in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Inter Fiorentina, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Inter-Fiorentina

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Inter-Fiorentina in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Inter-Fiorentina

I nerazzurri ospitano la Fiorentina di Italiano confezionando il classico modulo 3-5-2 con pochi cambiamenti rispetto alla formazione “tipo”, tranne a centrocampo e in difesa.

Sarà, infatti, D’Ambrosio a sostituire Stefan De Vrij, mentre l’assente Brozovic verrà sostituito dal cileno Arturo Vidal.

In porta giocherà Handanovic con Skriniar e Bastoni a completare la fase difensiva.

Dumfries e Perisic agiranno sugli esterni con Calhanoglu e Barella a centrocampo. In attacco, invece, la scelta è ricaduta su Dzeko e Lautaro con Sanchez in panchina.

La Fiorentina gioca con il classico 4-3-3 con Ikonè e Nico Gonzalez favoriti su Sottil e Saponara, a sostegno della punta che dovrebbe essere ancora Piatek, con Cabral pronto ad entrare a gara in corso.

A centrocampo, Duncan, Torreira e Castrovilli completeranno il reparto mentre in difesa nessuna particolare sorpresa.

Terracciano tra i pali, Odriozola e Biraghi sulle fasce con Milenkovic e Igor in difesa.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, L. Martinez. Allenatore: S. Inzaghi.

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Ikoné. Allenatore: Italiano.

