Dove vedere Inter-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 01-04-2023

Dove vedere Inter-Fiorentina, match valevole per la 28° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 1 aprile, alle ore 18:00. Il match sarà visibile in Diretta tv e Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver chiuso il campionato prima della pausa delle nazionali con la nona sconfitta subita in campionato contro la Juventus per 0-1, si appresta ad affrontare il rush finale della propria stagione, che vedrà il mese di aprile particolarmente intenso per i nerazzurri visto il doppio confronto in programma in Champions League con il Benfica e quello di Coppa Italia contro la Juventus. Dalla sorte di queste ultime partite stagionali passerebbe anche tanto della potenziale riconferma di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, che partirebbe proprio dalla prossima gara in programma contro i Viola, dopo che all’andata al Franchi i nerazzurri riuscirono a scamparla solo in extremis grazie ad un gol rocambolesco di Mkhitaryan sul finale di gara. Adesso Inzaghi è chiamato ad una continuità di prestazioni che è sempre mancata all’Inter di quest’anno, per far sì che il posto in Champions League per la prossima stagione non diventi seriamente a rischio.

Dall’altra parte, la Fiorentina di Vincenzo Italiano che è senza dubbio una delle squadre più in forma del campionato. I Viola, infatti, sono reduci da ben 8 successi nelle ultime 9 gare disputate fra campionato e coppa, l’ultimo quello di misura contro il Lecce al Franchi. La Fiorentina, dunque, sembra aver assimilato del tutto gli automatismi di Italiano e adesso corre senza volersi fermare, strizzando un occhio al 5° e al 6° posto. Adesso però gli uomini di Italiano saranno chiamati ad una prova difficilissima come quella di San Siro, dove servirà la miglior Fiorentina per strappare il decimo risultato utile consecutivo.

Dove vedere Inter-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Inter-Fiorentina sarà trasmessa in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso.



La partita Inter-Fiorentina potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali

Inter-Fiorentina le ultimissime:

L’Inter sembra aver recuperato del tutto Di Marco, Bastoni e Gosens, e resta ancora ai box Skriniar. Solito 3-5-2 per l’Inter con Darmian, Acerbi e Bastoni a schermare Andrè Onana. A centrocampo sicuri di una maglia da titolare Barella e Calhanoglu, mentre resta vivo il ballottaggio tra Mkhitaryan e Brozovic. Sulle fasce Dumfries a destra e Gosens leggermente in vantaggio su Di Marco a sinistra. In attacco ancora spazio a Lukaku al fianco di Lautaro.

Nei Viola restano indisponibili Sirigu e Terzic. Italiano pronto a confermare il solito 4-3-3, composto da Dodò e Biraghi terzini e Milenkovic e Igor a completare il reparto difensivo. A centrocampo Amrabat davanti alla difesa affiancato da Bonaventura e Barak. Davanti tridente composto da N. Gonzalez e Samponara alle spalle di Cabral.

Inter-Fiorentina Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2) Onana. Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens, Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi.

Fiorentina (4-3-3) Terracciano, Dodò, Igor, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Barak, Amrabat, Saponara, Gonzalez, Cabral. All. Vincenzo Italiano.