Dove vedere Inter-Empoli in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-01-2023

Dove vedere Inter-Empoli, match valevole per la 19° giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, lunedì 23 gennaio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la gara sintonizzandosi al canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter è pronta a rilanciarsi in campionato dopo la vittoria netta nel derby di Supercoppa italiana vinta contro il Milan per 3-0. Inzaghi è riuscito ad aggiungere un altro trofeo nella propria bacheca in terzo in un anno e mezzo alla guida dei neroazzurri. La gara contro il Milan ha evidenziato ancora la grande capacità dei neroazzurri di applicare la giusta mentalità nelle gare che pesano, proprio come era capitato ad inizio 2023 nella ripresa del campionato contro il Napoli. Del tutto superlative le prestazioni di Federico Di Marco, assoluto padrone della fascia sinistra, e di uno straordinario Edin Dzeko che all’età di 37 anni sta vivendo una nuova giovinezza caricandosi i neroazzurri sulle spalle a suon di gol, già 10 in stagione per il bosniaco.

Dall’altra parte l’Empoli di Paolo Zanetti che arriva dalla rocambolesca vittoria contro la Sampdoria, dove i blucerchiati si sono visti annullare un gol negli ultimi minuti, senza la concessione del calcio di rigore a loro favore che sembrava abbastanza netto, con il match che è terminato sul punteggio di 1-0 per i toscani. Il vero e proprio fiore all’occhiello in casa Empoli non può che essere Vicario, che con le sue parate sta permettendo alla squadra di Zanetti di mantenere a debita distanza la zona retrocessione. L’Empoli è sicuramente una delle squadre che della parte di destra della classifica riesce ad esprimere un calcio molto propositivo, riuscendo a sfruttare al meglio gli spazi concessi dagli avversari, l’Inter è avvisata.

Dove vedere Inter-Empoli in Diretta Tv e Streaming

Inter-Empoli sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Inter-Empoli potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Le ultimissime:

Nei nerazzurri scalda i motori Lukaku che è pronto a mettere minuti nelle gambe dopo il nuovo stop di qualche settimana fa. In difesa Acerbi potrebbe lasciare il poso a De Vrij, mentre sulla corsia di destra potrebbe rivedersi dal primo minuto Dumfries. A centrocampo confermatissimi invece Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu. Davanti Lautaro Martinez al fianco di Edin Dzeko.

Nell’Empoli restano ai box Ismajili, Destro e Grassi. Paolo Zanetti non stravolge la formazione, con un’unica novità in difesa quella di De Winter che subentra, dunque, all’infortunato Ismajili rispetto agli altri 11 che sono scesi in campo settimana scorsa al Castellani contro la Sampdoria.



Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Mkhitaryan , Barella, Asllani, Di Marco, Martinez, Dzeko. All: Simone Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Henderson, Bandinelli, Bandalzi, Caputo, Satriano. All. Paolo Zanetti