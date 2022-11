Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 9-11-2022

Dove vedere Inter-Bologna, match valevole per la 14° giornata di campionato.

La partita si giocherà allo stadio San Siro di Milano, mercoledì 9 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming sia su Dazn che su Sky, dove sarà possibile vedere la partita in diretta tv sul canale Sky Sport. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati di accedere a tutti i contenuti di Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

Nel match infrasettimanale, che si terrà mercoledì sera, l’Inter deve scrollarsi di dosso l’amara sconfitta subita nell’ultima gara di campionato per 2-0 contro la Juventus. I neroazzurri hanno mostrato ancora una volta di non saper vincere con le grandi, infatti, finora le vittorie ottenute in campionato sono arrivate soltanto con squadre che militano dal 10° posto in giù in classifica. Quest’anno stiamo assistendo ad una squadra molto altalenate, che si è esaltata nelle gare di Champions League, passando uno dei gironi più difficili, ma che non riesce ad invertire la rotta in campionato, trovandosi distante già 11 punti dalla vetta a novembre.

Il lavoro di Inzaghi dovrà concentrarsi soprattutto sull’aspetto psicologico dei giocatori che, dopo una prestazione molto buona, ma con tantissime occasioni sprecate, si sono ritrovati a fare i conti con un amaro risultato. Mercoledì arriva il Bologna a San Siro, dove i neroazzurri non potranno inciampare e dovranno iniziare a rincorrere, sperando nei passi falsi di chi è davanti.

Dall’altra parte il Bologna, la stessa squadra che l’anno scorso decretò la grande disfatta neroazzurra con il gol di Sansone che sfruttò l’errore di Radu e permise al Milan di vincere lo scudetto a sfavore dell’Inter. Da quando i rossoblù hanno attuato il passaggio di consegna da Mihajlovic a Thiago Motta, stanno iniziando a collezionare punti su punti, ritrovandosi già a 16 punti ottenuti in 13 partite, a +10 dalla zona rossa della retrocessione. L’ultimo successo è arrivato nella gara di domenica scorsa contro il Torino, dove i rossoblù, dopo essere passati in svantaggio, al dall’Ara hanno dato prova della loro determinazione, mettendo in atto una rimonta siglata dai gol di Orsolini e Posh. I rossoblù non lasceranno nulla al caso in qualsiasi partita, questa è l’impronta di Thiago Motta data alla squadra: Inzaghi è avvisato.

Dove vedere Inter-Bologna in Diretta Tv e Streaming

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su DAZN, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una TIMVISION BOX, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport, mentre non potrà essere visibile in chiaro.

La partita Inter-Bologna potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su Pc, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Bologna le ultimissime:

Tra le fila neroazzurre ci potrebbero essere molte sorprese nella gara infrasettimanale, prima fra tutte il ritorno di Bastoni in difesa, non impegnato nella gara contro la Juventus. Sugli esterni non convince Dumfries, pronto Darmian ad impossessarsi della corsia di destra con Di Marco dalla parte opposta. In mezzo al campo potrebbe ritornare dal primo minuto Brozovic, affiancato da Calhanoglu e Barella. Davanti, sicuro del posto, Lautaro Martinez, che dovrebbe però essere affiancato da Correa, apparso molto più propositivo di uno stanco Dzeko.

Nei rossoblù l’unico indisponibile è Bonifazi. Per il resto Thiago Motta dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Torino con gli unici ballottaggi tra Orsolini/Aebischer e Cambiaso/Lykogiannis.

Inter-Bologna Probabili Formazioni

Inter (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Darmian, Bozovic , Barella, Calhanoglu, Di Marco, Correa, L. Martinez. All. Simone Inzaghi



Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Soumaro, Lucumi, Cambiaso, Ferguson, Medel, Dominguez, Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Thiago Motta.