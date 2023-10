Dove vedere Inter-Bologna in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 07-10-2023

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 7 ottobre alle ore 15:00. Il match sarà visibile in esclusiva Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter di Simone Inzaghi ha saputo immediatamente risollevarsi dall’unico KO stagionale incassato fin qui contro il Sassuolo che poteva rilevarsi destabilizzante per il morale nerazzurro, dopo lo scontro con i neroverdi, infatti, gli uomini di Inzaghi hanno battuto due colpi importanti, prima in campionato contro la Salernitana e poi in Champions League riuscendo ad agguantare i primi tre punti del girone contro il Benfica. Nel prossimo turno di Serie A in programma contro il Bologna, i nerazzurri saranno chiamati a confermare ancora una volta la propria prestazione per chiudere in vetta alla classifica prima della seconda sosta delle nazionali, anche se negli ultimi quattro scontri con i rossoblù, l’Inter è riuscita a trionfare solamente due volte, entrambe in casa ed entrambe le volte sul punteggio di 6-1.

Dall’altra parte il Bologna dell’ex centrocampista interista, Thiago Motta, anch’esso reduce da un buon avvio di campionato con 10 punti totalizzati nelle prime 7 gare. L’ultima vittoria in ordine cronologico dei rossoblù è arrivata domenica scorsa contro l’Empoli, grazie ad una prestazione stellare di Orsolini, autore di una splendida tripletta, la prima in Serie A per l’esterno italiano. Il vero e proprio punto di forza di quest’anno del Bologna sembra essere sempre di più una consolidata solidità difensiva vistasi in queste prime gare di campionato, sono infatti, già quattro i Clean Sheet consecutivi arrivati contro Napoli, Verona, Monza e Empoli. Uno score che Motta vorrà sicuramente continuare ad aggiornare anche se questa volta si troverà di fronte il miglior attacco del campionato.

Dove vedere Inter-Bologna in diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Bologna

Inter-Bologna Data: 7 ottobre

7 ottobre Orario: 15:00

15:00 Diretta Tv : Dazn

: Dazn Streaming: Dazn e Tim Vision

Inter-Bologna sarà trasmessa in esclusiva in Diretta Tv e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso.

La partita Inter-Bologna potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Bologna le ultimissime:

Nei nerazzurri è emergenza in attacco per Inzaghi che dopo l’Infortunio di Arnautovic si presuppone debba fare a meno anche di Marcus Thuram, reduce da un risentimento al polpaccio, al suo posto dovrebbe esserci dunque Sanchez a completare il reparto con Martinez. È probabile che Inzaghi possa optare per delle rotazioni anche in difesa e a centrocampo con Dimarco e Dumfries che dovrebbero lasciare il posto ai rispettivi Carlos Augusto e l’oramai recuperato Cuadrado. Mentre in difesa Darmian dovrebbe riappropriarsi del posto da titolare come braccetto di destra a discapito di Pavard.

Nel Bologna anche Thiago Motta è chiamato a riorganizzare la difesa dopo gli ultimi infortuni di Kristiansen, Lucumì e Posch. A comporre la retroguardia a quattro dei rossoblù ci saranno De Silvestri sull’out di destra, Corazza sulla fascia opposta e Beukema e Calafiori a completare il reparto. In mediana aggirano Moro e Freuler. Mente davanti Ferguson, Orsolini e Karlsson saranno incaricati di supportare al meglio Zirkzee.

Inter-Bologna probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Bastoni, Cuadrado, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Sanchez, Martinez. All. Simone Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, De Silvestri, Beukema, Calafiori, Corazza, Moro, Freuler, Orsolini, Ferguson, Karlsson, Zirkzee. All. Thiago Motta.