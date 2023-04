Dove vedere Inter-Benfica in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 18-04-2023

Dove vedere Inter-Benfica, match valevole per il secondo turno degli ottavi di finale di Champions League.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 18 aprile, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta tv e in Streaming su Amazon Prime Video, in quanto la piattaforma è detentrice dei diritti del miglior match della competizione in programma il mercoledì sera.

L’Inter di Simone Inzaghi non sa più vincere in campionato e arriverà al ritorno di Champions League di mercoledì sera contro il Benfica con l’ennesima delusione subita dopo la sconfitta contro il Monza nell’ultimo turno di campionato. L’umore nerazzurro non sembra affatto essere dei migliori, soprattutto perché i giocatori sono ben consapevoli di creare molte occasioni da gol durante la gara, ma di non riuscire a capitalizzarle affatto. Simone Inzaghi sembra aver condotto la sua Inter in un paradosso vero e proprio, con i nerazzurri autori di due percorsi totalmente differenti tra coppe e campionato, all’allenatore risulterà essere fatale la gara casalinga contro il Benfica per la propria permanenza alla guida tecnica della rosa, nel caso dell’ennesima debacle, la società non esiterebbe ad invertire la rotta e a nominare un nuovo profilo come traghettatore fino a fine stagione.

Dall’altra parte, il Benfica di Schmidt che, dopo aver accusato il pesantissimo 0-2 del Da Luz contro i nerazzurri, ha dovuto fare i conti anche con un’altra sconfitta subita nel campionato portoghese nell’ultimo turno di campionato contro lo Chaves per 1-0. L’allenatore tedesco avrà il compito di trasmettere ai propri giocatori la giusta convinzione per affrontare il match di ritorno e per creare i presupposti per una rimonta che potrebbe assumere dei tratti più che storici. Il tecnico potrà contare anche sul recupero del proprio pilastro difensivo, Otamendi, assente nella gara d’andata per somma di ammonizioni. I portoghesi sono consapevoli del brutto momento nerazzurro e cercheranno di sfruttare le chance concesse dall’Inter nel migliore dei modi.

Dove vedere Inter-Benfica in Diretta Tv e Streaming

Inter-Monza sarà trasmessa in Diretta Tv e Streaming su Amazon Prime Video in esclusiva, in quanto la piattaforma ha acquisito i diritti televisivi del miglior match di Champions League in programma il mercoledì sera. Per seguire la gara, dunque, sarà necessario sottoscrivere l’abbonamento a Prime Video al costo mensile di 4,99.

Per quanto riguarda la diretta tv, Inter-Benfica sarà visibile scaricando l’app di Amazon Prime Video su una smart tv compatibile con il servizio oppure su una console di gioco come PlayStation o Xbox. Per quanto riguarda la diretta streaming, invece, si potrà assistere al match o accedendo al sito ufficiale o scaricando l’app su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

La telecronaca del match sarà affidata a Sandro Piccinini con il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Inter-Benfica le ultimissime:

Tra le fila nerazzurre Di Marco si gioca una maglia da titolare sulla corsia di sinistra con Gosens, con il tedesco leggermente favorito. In mediana è pronto a tornare Calhanoglu al posto di Brozovic. Mentre davanti Lukaku sembra essere l’attaccante favorito per partire dal primo minuto al fianco di Lautaro, che nell’ultima gara di campionato è stato preservato dal tecnico nerazzurro.

Dall’altra parte, il tecnico tedesco recupera Otamendi, mentre sarà ancora indisponibile Bah, che non recupera dall’infortunio. In avanti ancora Ramos, sostenuto da Joao Mario e Rafa Silva.

Inter-Benfica Probabili Formazioni:

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. Inzaghi

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Rafa Silva, Joao Mario, Aursnes; Ramos. All. Schmidt