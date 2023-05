Dove vedere Inter-Atalanta su Sky, Amazon o Dazn e Streaming: Probabili formazioni 27-05-2023

Dove vedere Inter-Atalanta, match valevole per il 36° turno del campionato di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “San Siro” di Milano, sabato 27 maggio, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Inter arriva alla gara contro l’Atalanta sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo arrivato in finale di Coppa Italia lo scorso mercoledì contro la Fiorentina, che ha permesso ai nerazzurri di alzare il loro nono trofeo nella Coppa Nazionale raggiungendo la Roma nell’albo d’oro. Simone Inzaghi si è dimostrato ancora una volta all’altezza di una finale, riuscendo ad ottenere il quarto trofeo con l’Inter in soli due anni di permanenza. Ora però l’obiettivo dell’Inter è riuscire a fare l’unico punto mancante per la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League e la volontà dei nerazzurri sarà sicuramente quella di riuscirci già nella gara di sabato sera contro l’Atalanta per poi iniziare a preparare quanto prima la gara più importate degli ultimi 13 anni, come la finale di Istanbul.

Dall’altra parte l’Atalanta di Giampiero Gasperini, che arriverà a San Siro con il coltello fra i denti nel tentativo di riuscire a stappare una vittoria che sarebbe determinante in ottica classifica. La Dea, infatti, si trova attualmente al 5° posto in classifica con 61 punti totalizzati, a sole tre lunghezze dal Milan quarto, che domenica serà sarà impegnato nella difficilissima trasferta dell’Allianz Stadium, insomma un’opportunità troppo ghiotta per la Dea che non ha nessuna intenzione di lasciare qualcosa di intentato.

Dove vedere Inter-Atalanta in Diretta Tv e Streaming

Partita: Inter-Atalanta

Inter-Atalanta Data: 27 maggio

27 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Dazn, Tim Vison e Sky Go.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.



La partita Inter-Atalanta potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Inter-Atalanta le ultimissime:

Tra le fila interiste riprenderà il suo posto tra i pali Andè Onana dopo la passerella di Samir Handanovic nella finale di Coppa Italia. In difesa De Vrij potronto a far rifiatare Acerbi al centro della retroguardia. Sugli esterni Gosens insidia Dimarco per un posto da titolare. Davanti dovrebbe ritornare effettiva la Lula Con Lukaku al fianco di Lautaro Martinez.

Nell’Atalanta, Gasperini si gode il ritorno a pieno regime di Ademola Lookman, che sabato sera affiancherà Hojlund in un attacco a due, dietro al quale ci sarà in sostegno di Mario Pasalic. Resta, invece, molto viva l’infermeria della Dea che dovrà fare a meno di Soppy, Zapata, Hateboor e Palomino.

Inter-Atalanta Probabili Formazioni:

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. Simone Inzaghi.



Atalanta (3-4-2-1): Sportiello, Toloi, Djimsiti, Scalvini, Zappacosta, Koopmaeiners, De Roon, Maehle, Pasalic, Lookman, Hojlund. All. Giampiero Gasperini.