Dove vedere Hellas Verona-Roma in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 31-10-2022

Dove vedere Hellas Verona-Roma, 12° Giornata di Serie A, Lunedì 31 Ottobre 2022 alle 18:30. Il match dello Stadio Bentegodi di Verona sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Serie A offre, nel match del posticipo pomerigiano del lunedì un interessante sfida con due squadre che hanno bisogno di punti preziosi per i rispettivi obiettivi.

L’ Hellas Verona di Bocchetti che è ultimo in classifica con soli 5 punti guadagnati in 11 giornate frutto di una vittoria e 2 pareggi.

Mentre la Roma di Mourinho che dopo altalenanti risultati sia in campionato che in Europa League occupa attualmente il 6° posto in classifica a quota 22 punti. I giallorossi sono stati agganciati dalla Juventus e devono vincere se vogliono risalire posti in classifica per la lotta al quarto posto che vale la qualificazione in Champions League per la prossima stagione.

Con una vittoria la Roma supererebbe Lazio e Inter che hanno 24 punti e si porterebbe a 25 a -1 dal Milan che è terzo. Proprio domenica prossima 6 novembre alle 18:00 all’Olimpico ci sarà il derby contro la Lazio.

Il Verona dopo aver esonerato Cioffi ha deciso di puntare sull’allenatore della primavera in panchina Salvatore Bocchetti.

Gli scaligeri dopo la vittoria contro la Sampdoria al Bentegodi del 4 settembre alla 5° Giornata hanno rimediato 6 sconfitte consecutive di cui le ultime 4 tutte per 2 a 1 contro Udinese, Salernitana, Milan e Sassuolo lunedì scorso.

Inutile dire che il Verona se vuole salvarsi deve invertire la rotta, la lotta per la salvezza è ancora apertissima e con una vittoria oggi gli scaligeri aggancerebbero il Lecce a 8 punti superando Cremonese e Sampdoria.

L’anno scorso a settembre 2021 il Verona, che era ultimo con 0 punti dopo 3 giornate di campionato, vinse per 3 a 2 contro la Roma sotto il diluvio grazie ai gol di Barak, Caprari e Faraoni.

Guarda Verona – Roma in Diretta su DAZN.

Come vedere Hellas Verona-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Hellas Verona – Roma

: Hellas Verona – Roma Data : Lunedì 31 Ottobre 2022

: Lunedì 31 Ottobre 2022 Orario : 18:30

: 18:30 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Bocchetti e la Roma di Josè Mourinho, lunedì 31 ottobre 2022, alle ore 18:30 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Hellas Verona-Roma verrà raccontata su DAZN dalle voci di Gabriele Giustiniani alla telecronaca affiancato dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini. A bordocampo Tommaso Turci.

Per poter guardare la partita Hellas Verona Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Hellas Verona-Roma, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Hellas Verona-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Roma

Bocchetti manda in campo il suo Verona con il 3-4-2-1 con Montipò in porta e linea difensiva a 3 formata da Hien, Gunter e Ceccherini. A centrocampo ci sono Tameze e Veloso al centro con Faraoni a destra e Depaoli a sinistra. In attacco Henry punta centrale supportato da Verdi e Kallon.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Ibanez. I due di centrocampo sono Cristante e Camara con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini e Zaniolo.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi, Kallon; Henry. Allenatore: Bocchetti. A disposizione: Perilli, Berardi, Magnani, Dawidowicz, Cabal, Terracciano, Hongla, Sulemana, Praszelik, Djuric, Lasagna.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Celik, Tripi, Bove, Matic, Belotti, Shomurodov, El Shaarawy, Volpato.

ARBITRO: Sacchi