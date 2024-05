Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni

Il match tra Hellas Verona e Inter, valido per la 38esima e ultima giornata di Serie A, in programma domenica alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta DAZN.

Dopo essersi aggiudicata – lunedì scorso in casa della Salernitana – la salvezza matematica con una partita d’anticipo, la squadra di Marco Baroni può finalmente scendere in campo a cuor più leggero.

Il clima di festa, però, non distrarrà il gruppo dal match contro l’Inter: l’Hellas, infatti, proverà a portare a casa la vittoria per celebrare al meglio il traguardo raggiunto insieme ai suoi tifosi.

Dall’altro lato, i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono conquistare l’ultimo successo della stagione per chiudere in bellezza un percorso che li ha proclamati Campioni d’Italia per la ventesima volta nella loro storia.

Al Bentegodi i bistellati giocheranno per conquistare non soltanto la trentesima vittoria del campionato, ma anche per eguagliare il record di 22 clean sheet del Milan di Sebastiano Rossi, risalente all’annata 1993-94.

Dove vedere Hellas Verona-Inter in diretta TV e streaming:

Data: 26 maggio

Orario: 20:45

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Sarà possibile vedere la sfida tra l’Hellas Verona di Marco Baroni e l’Inter di Simone Inzaghi il 26 maggio 2024, alle ore 20:45 in diretta esclusiva su DAZN.

Per poter guardare la partita Hellas Verona-Inter in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette – tra le tante cose – anche la visione di quest’ultima giornata del campionato di Serie A.

Hellas Verona-Inter sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Hellas Verona-Inter, inoltre, sarà visibile anche sull’applicazione DAZN presente nel menu principale del decoder Sky Q.

Per il canale Zona Dazn con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

La telecronaca della gara su DAZN sarà a cura di Ricky Buscaglia accompagnato nel commento tecnico da Emanuele Giaccherini.

Hellas Verona-Inter, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Hellas Verona-Inter in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Hellas Verona-Inter, le ultimissime

Baroni dovrà fare a meno degli squalificati Henry e Duda. Assenti anche Montipò e Folorunsho. Al centro della difesa ecco la coppia Magnani-Coppola, affiancata sulle fasce da Tchatchoua e Cabal. A centrocampo spuntano Dawidowicz e Serdar, mentre sulla trequarti spazio a Suslov, Lazovic e Noslin. Segue la punta Bonazzoli.

L’Inter scenderà sul terreno di gioco senza Acerbi. Al suo posto De Vrij affiancato da Bisseck (favorito su Pavard) e Bastoni. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan comporranno la linea di centrocampo insieme agli esterni Darmian e Carlos Augusto, attualmente in vantaggio su Dimarco. In attacco si va verso la coppia Thuram-Lautaro.

Probabili formazioni di Hellas Verona-Inter

VERONA (4-2-3-1): Perilli; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Cabal; Dawidowicz, Serdar; Suslov, Noslin, Lazovic; Bonazzoli. Allenatore: Marco Baroni

INTER (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

