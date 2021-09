Dove vedere Genoa-Fiorentina in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 18-9-2021

Dove vedere Genoa-Fiorentina, match valente per la quarta giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 18 settembre alle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Nella quarta giornata di Serie A a sfidarsi saranno anche Genoa e Fiorentina. Il Grifone sembra essersi ripreso dopo la sconfitta pesante all’esordio per 4-0 con l’Inter e quella per 2-1 con il Napoli. I rossoblù hanno vinto, in rimonta, per 3-2 contro il Cagliari grazie ad un gol di Destro e alla doppietta di Fares. Una buona notizia per la squadra di Davide Ballardini.

Positivo anche l’andamento della Fiorentina. Nonostante l’esordio poco felice contro la Roma, per la Viola sono arrivate due vittorie consecutive. Prima la vittoria per 2-1 contro il Torino ma soprattutto il successo molto importante di Bergamo contro l’Atalanta. La squadra di Vincenzo Italiano, autore della straordinaria salvezza con lo Spezia lo scorso anno, vuole incrementare ancora di più il suo bottino aggrappandosi al loro uomo migliore: Dusan Vlahovic.

Genoa-Fiorentina: le ultimissime sulle formazioni

Il Genoa scenderà in campo con un 3-5-2. In porta ci sarà Sirigu e davanti a lui la difesa a tre composta da Maksimovic, Biraschi e da capitan Criscito. Centrocampo folto con i due centrali Sturaro, Rovella e Hernani . Sulle fasce dovrebbero giocare Ghiglione e Fares, uomo match nella partita della Sardegna Arena. In attacco, Ballardini ritrova Caicedo affianco di Destro, favorito a Pandev.

La Fiorentina risponde con un 4-3-3. A difendere i pali c’è il solito Dragowski. Davanti al portiere polacco ci sono Milenkovic e Nastasic mentre sulle fasce Odriozola e Biraghi. In mediana verso la titolarità Bonaventura, Torreira e Castrovilli. In attacco Callejon e Gonzalez a supporto dell’unica punta Vlahovic.

Genoa-Fiorentina: le probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Sirigu; Maksimovic, Biraschi, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Rovella, Hernani, Fares; Caicedo, Destro

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez

Come vedere Genoa-Fiorentina in diretta streaming

Partita: Genoa-Fiorentina

Data: 18 dicembre 2021

Orario: 18:00

Streaming: DAZN

Canale tv: DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Genoa-Fiorentina, match della quarta giornata di campionato, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. Sarà possibile visionare il match dal sito o scaricando l’app disponibile per PC, smartphone e tablet. Inoltre, sarà possibile vedere il match anche su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre)

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Dove ascoltare Genoa-Fiorentina in radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Sassuolo-Torino in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Migliori Bookmakers AAMS