Dove vedere Genk-Fiorentina in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 21-09-2023

La partita si giocherà stadio “Cageka Arena” di Genk, giovedì 21 settembre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di Streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti attraverso l’attivazione del pass sport di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

Il primo avversario europeo della Fiorentina nel nuovo cammino in Conference League saranno i belgi del Genk. La squadra allenata dal tecnico Vrancken è reduce dalla grande prova di forza in casa della Royale Union dove il Genk è riuscito a passare per 0-2 portandosi momentaneamente al sesto posto in classifica nella Pro League. La società belga è da un po’ di anni una delle vetrine più interessanti del panorama europeo, capace di sfornare dalla propria cantera profili interessanti come quello del giovane Vandevoordt messosi in mostra già nelle prime uscite del club. L’obiettivo degli uomini di Vrancken, resta quello di strappare un pass per gli ottavi, ma per farlo bisognerà fin da subito iniziare a totalizzare punti preziosi.

Dall’altra parte la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che proprio l’anno scorso andò vicinissimo all’impresa di vincere la competizione arrivando in finale, poi persa a discapito del West Ham. I Viola sanno di avere tutte le carte in regola per tentare di ripetersi ancora una volta e avranno tutte le intenzioni di ripetere in campo europeo quanto fatto vedere nell’ultimo successo di campionato contro l’Atalanta per 3-2. A dimostrazione del fatto che la Fiorentina sembra aver alzato l’asticella, ci sono i 7 punti totalizzati in questo avvio di campionato, due in più rispetto alla scorsa stagione.

Dove vedere Genk-Fiorentina in Diretta Tv e Streaming

Genk Fiorentina le ultimissime:

4-2-3-1 per Vrancken che si affiderà agli setti undici che hanno reso possibile la vittoria contro l’Union Royale. Da tenere d’occhio principalmente la batteria di trequartisti composta da Oyen, Zeqiri e Heynen alle spalle di Paintsil.

Modulo a specchio per la Fiorentina dove si presuppongono grandi rotazioni attuate da mister Italiano, la prima fra i pali con Christensen che dovrebbe scalzare Terracciano. In difesa Kayode sull’out di destra e Biraghi sulla sinista con Milenkovic e Ranieri al centro. In mezzo al campo pronto a tornare Arthur e Mandragora davanti alla difesa. Davanti Niko Gonzalez, Bonaventura e Sottil a supporto di Beltran.

Genk-Fiorentina Probabili Formazioni

Genk (4-2-3-1): Vandevoordt; Munoz, Cuesta, Sadick, Kayembe; El Khannouss, Galarza; Heynen, Zeqiri, Oyen; Paintsil Allenatore: Wouter Vrancken

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano