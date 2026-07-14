Dove vedere Francia – Spagna in Diretta Tv e Streaming Live e Pronostico

Dove vedere Francia – Spagna in Diretta Tv e Streaming Live, Probabili Formazioni e Pronostico, Semifinale Mondiali 2026, Martedì 14 Luglio ore 21.00.

La strada verso la finale dei Mondiali 2026 passa da Dallas, dove questa sera alle 21:00 italiane andrà in scena una delle sfide più attese dell’intero torneo: ci saranno di fronte la Francia di Deschamps e la Spagna di De La Fuente in una semifinale che mette di fronte due delle favorite per la vittoria finale e autentiche corazzate del calcio mondiale.

La Francia, campione del mondo nel 1998 e nel 2018, punta a conquistare la terza finale iridata consecutiva, mentre la Spagna, fresca campione d’Europa, vuole confermare il proprio dominio anche sul palcoscenico più prestigioso del calcio internazionale ed è a caccia del suo secondo titolo mondiale dopo quello vinto nel 2010.

Dopo un percorso quasi impeccabile, le due nazionali si ritrovano nuovamente faccia a faccia in una sfida destinata a scrivere un altro capitolo della loro storica rivalità.

In palio non c’è soltanto un posto nella finale del Mondiale 2026, dove la vincente affronterà una tra Inghilterra e Argentina, ma anche la possibilità di consacrarsi come principale candidata al titolo.

Tra stelle di livello assoluto, duelli tattici e precedenti ricchi di emozioni, Francia-Spagna promette spettacolo e potrebbe già valere una finale anticipata.

Guarda Francia – Spagna in Diretta su DAZN.

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Dove vedere Francia – Spagna in Diretta TV e streaming:

Francia – Spagna, Semifinale dei Mondiali 2026, di Martedì 13 Luglio alle 21:00 italiane sarà visibile in diretta televisiva su Rai 1, con trasmissione in chiaro per tutti gli appassionati.

La partita sarà disponibile anche su DAZN e Prime Video, piattaforma che detiene la copertura completa del torneo e permette agli abbonati di seguire tutti gli incontri della Coppa del Mondo.

📺 Diretta TV: la sfida tra Francia – Spagna potrà essere seguita in chiaro sul digitale terrestre su Rai 1.

Francia – Spagna dove vederla in streaming:

La diretta streaming di Francia – Spagna sarà accessibile tramite RaiPlay, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, collegandosi al portale ufficiale oppure utilizzando l’app per smartphone, tablet, smart TV e dispositivi compatibili. Basterà effettuare l’accesso con il proprio account Rai per seguire il match in tempo reale.

Gli abbonati potranno seguire l’incontro anche tramite l’app ufficiale DAZN o Prime Video di Amazon disponibile su dispositivi mobili, smart TV, browser, console e TV box compatibili. In questo modo sarà possibile vedere la partita anche lontano dal televisore, a patto di avere una connessione stabile e un account attivo.

Come arriva la Francia:

Da anni stabilmente ai vertici del calcio internazionale, la Francia si presenta alla semifinale contro la Spagna con la possibilità di raggiungere un traguardo riservato a pochissime nazionali. In caso di qualificazione, i Bleus diventerebbero infatti soltanto la terza squadra della storia, dopo Brasile e Germania, a disputare tre finali consecutive dei Mondiali.

Il percorso della formazione francese nel Mondiale 2026 è stato finora praticamente perfetto. La squadra di Didier Deschamps ha vinto tutte le partite disputate, dominando il Gruppo I e superando successivamente Svezia, Paraguay e Marocco nella fase a eliminazione diretta. Una marcia accompagnata da un attacco prolifico e da una difesa che, nei momenti decisivi, ha confermato ancora una volta la grande solidità dei transalpini.

Dopo aver travolto la Svezia e sofferto contro un Paraguay aggressivo e particolarmente abile nello spezzare il ritmo della partita, la Francia ha eliminato il Marocco nei quarti di finale con un successo per 2-0 maturato nella ripresa. I Bleus hanno sprecato diverse occasioni, compreso un calcio di rigore fallito da Kylian Mbappé nel primo tempo, ma il capitano si è riscattato segnando il gol del vantaggio e partecipando anche all’azione del raddoppio firmato da Ousmane Dembélé.

Proprio il reparto offensivo rappresenta una delle principali armi della Francia. Mbappé e Dembélé possono essere affiancati da Michael Olise, Désiré Doué o Bradley Barcola, offrendo a Deschamps velocità, imprevedibilità e numerose soluzioni nell’uno contro uno. Una batteria di talenti che ha permesso ai francesi di superare anche le difese più compatte incontrate durante il torneo.

Tradizionalmente associato a un calcio pragmatico e prudente, Deschamps sembra aver concesso maggiore libertà ai propri uomini offensivi nell’ultimo torneo della sua lunga esperienza sulla panchina francese. Il commissario tecnico lascerà la nazionale al termine del Mondiale, chiudendo un ciclo iniziato nel 2012 e durato quattordici anni.

La semifinale contro la Spagna avrà inoltre un valore storico personale. Deschamps dirigerà la sua 26ª partita ai Mondiali, superando il precedente primato di Helmut Schön e diventando l’allenatore con più presenze nella storia della competizione. Un nuovo record per l’uomo che nel 1998 sollevò la Coppa del Mondo da capitano e che vent’anni più tardi riportò la Francia sul tetto del mondo da commissario tecnico.

Anche i precedenti sorridono ai Bleus. La Francia ha superato il turno nelle ultime quattro semifinali mondiali disputate e ha vinto le tre più recenti senza subire gol. L’unico precedente contro la Spagna in una fase finale iridata risale invece agli ottavi del Mondiale 2006, quando i francesi rimontarono lo svantaggio iniziale imponendosi per 3-1.

Numeri e tradizione, però, dovranno ora fare i conti con una Spagna imbattuta e capace di eliminare il Belgio nei quarti. Nella notte di Dallas, proprio nel giorno della festa nazionale francese, i Bleus proveranno a confermare la loro straordinaria continuità mondiale e a conquistare un’altra finale.

Come arriva la Spagna:

Se la Francia può affidarsi alla propria tradizione mondiale, la Spagna arriva alla semifinale di Dallas sostenuta da precedenti recenti particolarmente favorevoli. La Roja ha infatti vinto sette degli ultimi dieci confronti disputati contro i Bleus, compresi i due incroci più importanti degli ultimi anni.

Il primo risale alla semifinale di Euro 2024, vinta per 2-1 dalla nazionale spagnola prima della successiva conquista del titolo continentale. Ancora più spettacolare l’ultimo confronto, terminato 5-4 per la Spagna nella semifinale di Nations League del giugno 2025. In quella partita Kylian Mbappé andò a segno su calcio di rigore, ma a prendersi la scena fu soprattutto Lamine Yamal, autore di una doppietta, mentre Mikel Merino firmò una delle reti della Roja.

Proprio Merino si è trasformato in uno dei protagonisti inattesi del cammino spagnolo al Mondiale 2026. Il centrocampista è diventato il primo giocatore nella storia della competizione a realizzare da subentrato il gol decisivo in due differenti partite della fase a eliminazione diretta.

Dopo aver condannato il Portogallo negli ottavi, Merino si è ripetuto nei quarti contro il Belgio. Entrato dalla panchina nel finale, ha sfruttato una respinta imperfetta del portiere Senne Lammens e ha segnato all’88’ il gol del definitivo 2-1, regalando alla Spagna l’accesso alla semifinale.

La partita contro il Belgio ha interrotto anche l’impressionante serie difensiva di Unai Simón. Il gol di Charles De Ketelaere è stato il primo incassato dalla Roja in questo Mondiale, dopo sei incontri consecutivi conclusi senza subire reti. Nonostante il momentaneo pareggio belga, la squadra di Luis de la Fuente ha continuato ad attaccare fino a trovare la giocata decisiva nel finale.

Il percorso della Spagna era iniziato con il primo posto nel Gruppo H, seguito dal netto successo sull’Austria nel turno dei sedicesimi. Negli ottavi era arrivata la vittoria di misura contro il Portogallo, mentre il 2-1 sul Belgio ha riportato la nazionale iberica tra le migliori quattro del mondo.

Per la Roja si tratta soltanto della seconda semifinale mondiale della propria storia. La prima risale al 2010, quando la generazione guidata da Xavi, Iniesta e Casillas completò il proprio cammino vincendo il titolo in Sudafrica. Sedici anni più tardi, la Spagna torna a giocarsi l’accesso alla finale forte dello status di campione d’Europa in carica e di una lunga serie di risultati positivi nelle grandi competizioni.

Da quando è iniziato il ciclo di Luis de la Fuente, la nazionale spagnola ha saputo unire il tradizionale controllo del possesso a una maggiore capacità di attaccare in verticale e di incidere attraverso i cambi. Il commissario tecnico, fino a pochi anni fa conosciuto soprattutto per il lavoro svolto nelle selezioni giovanili, si presenta ora alla sfida contro il pluridecorato Didier Deschamps con una squadra giovane, profonda e abituata a vincere gli appuntamenti decisivi.

Il confronto tra i due allenatori rappresenta quindi uno dei temi più affascinanti di Francia-Spagna: da una parte l’esperienza e il pragmatismo di Deschamps, dall’altra il calcio più aggressivo e dinamico di De la Fuente. La Roja ha già eliminato i Bleus nelle ultime due semifinali disputate tra Europei e Nations League, ma questa volta in palio ci sarà un posto nella finale dei Mondiali.

Probabili Formazioni di Francia – Spagna:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. All. Deschamps

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cuccurella; Fabian Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. All. De La Fuente

Pronostico Francia-Spagna: equilibrio fino ai rigori

Il nostro pronostico per Francia-Spagna è di 1-1 al termine dei tempi supplementari, con qualificazione dei Bleus ai calci di rigore. La semifinale del Mondiale 2026 si presenta estremamente equilibrata: la Roja dovrebbe controllare più a lungo il possesso del pallone, mentre la Francia proverà a sfruttare la velocità e la qualità dei propri attaccanti negli spazi lasciati dalla formazione di Luis de la Fuente.

La Spagna arriva all’appuntamento senza sconfitte da 36 partite consecutive, serie che eguaglia quella realizzata dall’Argentina tra il 2019 e il 2022 e che si trova a un solo risultato utile dal primato assoluto. Nel corso di questo Mondiale, inoltre, la nazionale spagnola ha dimostrato di saper limitare anche gli attacchi più pericolosi, subendo appena un gol nelle sei partite giocate prima della semifinale.

La capacità della Roja di gestire il pallone potrebbe ridurre il numero di occasioni a disposizione di Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise, ma difficilmente basterà per annullare completamente un reparto offensivo francese capace di segnare con grande continuità. Per questo motivo ci aspettiamo una gara più tattica rispetto agli ultimi spettacolari confronti diretti, con poche occasioni nitide e un risultato in bilico fino ai supplementari.

Il punto debole della Spagna potrebbe emergere proprio in caso di arrivo ai rigori. La Roja ha perso dal dischetto la finale dell’ultima Nations League e vanta una tradizione particolarmente negativa nelle serie decisive dei Mondiali, con una sola vittoria nelle cinque affrontate prima di questa edizione. La qualità tecnica dei giocatori spagnoli non è in discussione, ma la pressione di una semifinale iridata potrebbe riportare alla luce fragilità già emerse in passato.

La maggiore esperienza della Francia nelle partite da dentro o fuori e la presenza di diversi specialisti potrebbero quindi fare la differenza. I Bleus hanno già dimostrato di saper soffrire, abbassare il ritmo e restare lucidi nei momenti più delicati: caratteristiche che, in una sfida così equilibrata, possono diventare decisive.

Pronostico finale: Francia-Spagna 1-1 dopo i tempi supplementari, Francia qualificata ai calci di rigore.