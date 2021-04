Dove vedere Fiorentina-Juventus in Diretta TV e Streaming: probabili formazioni e orario 25-04-2021

Dove vedere Fiorentina-Juventus, 33° giornata di Serie A, domenica 25 Aprile alle ore 15:00. La partita Fiorentina-Juventus sarà trasmessa in Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky Go e Now Tv.

Domani allo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina affronta la Juventus in una delle sfide più classiche del nostro campionato. I viola hanno vinto a Verona nell’ultimo turno, ma sono ancora invischiati nella lotta alla salvezza, mentre la Juventus deve dare continuità alla vittoria ottenuta sul Parma.

Nella gara d’andata, a Torino finì con un secco 3-0 per la Fiorentina che proverà a ripetere l’impresa e a conquistare 3 punti pesanti. La Juventus vorrà invece vendicare quella sconfitta e continuare a rimanere tra le prime quattro per garantirsi la Champions League il prossimo anno.

Ultime sulle formazioni di Fiorentina-Juventus

Iachini senza lo squalificato Bonaventura e gli infortunati Borja Valero e Kokorin. La Fiorentina si schiererà con il 3-5-2 con Dragowski in porta, Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta in difesa, Amrabat, Pulgar e Castrovilli saranno gli interni di centrocampo, mentre Caceres e Biraghi giocheranno sugli esterni. In attacco sarà Ribery a far coppia con lo scatenato Vlahovic.

Pirlo dovrà rinunciare solo a Chiesa ha ancora qualche dubbio da sciogliere in vista di domani. Per la Juventus solito 4-4-2 con Szczesny che tornerà a difendere la porta, De Ligt e Bonucci saranno i centrali di difesa con Danilo ed Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo Rabiot favorito per giocare nel mezzo al fianco di Bentancur, mentre McKennie favorito su Kulusevski sull’esterno di sinistra, con Cuadrado sicuro del posto a destra. In attacco Morata favorito per far da partner a Ronaldo.

Probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Giuseppe Iachini

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Come vedere Fiorentina-Juventus in Diretta TV e Streaming Live

Partita: Fiorentina-Juventus

Fiorentina-Juventus Data: Domenica 25 Aprile

Domenica 25 Aprile Orario: 15:00

15:00 Canali TV: Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251)

Sky Sport Serie A HD (canale 202), Sky Sport HD (canale 251) Streaming: Sky Go (app) Now Tv (app e sito web)

La partita Fiorentina-Juventus, valevole per la 33° giornata di Serie A, Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A HD Canale 202 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Fiorentina-Juventus in diretta streaming live.

Infine, è possibile acquistare la partita su Now TV al prezzo di 9,99 €

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Fiorentina-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Fiorentina-Juventus

I precedenti in Serie A tra Fiorentina e Juventus in casa della Viola dicono che si tratta di una sfida equilibrata ed in effetti è sempre stato così. In 82 partite, la Fiorentina si è imposta in 27 incontri, ci sono stati 31 pareggi, mentre i bianconeri hanno trovato il successo in 24 occasioni.

Lo scorso anno la partita finì con uno scialbo 0-0, risultato che oggi non soddisferebbe nessuna delle due formazioni. Pur trovandosi in vantaggio negli scontri diretti a livello statistico, la Fiorentina ha vinto solo una volta in campionato contro la Juventus nelle ultime 15 partite.

In casa, quest’anno, la Fiorentina ha collezionato solo 20 punti sui 48 disponibili e non vince da 4 partite, mentre lontano da Torino la Juventus ha conquistato 24 punti su 45. La posta in palio è molto alta per entrambe le squadre e le due formazioni faranno di tutto per avere ragione dell’altra, prendendosi 3 punti pesanti.

