Fiorentina Juventus, dove vedere il match valido per la 5° giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 3 settembre alle 15:00 al Franchi. Fiorentina – Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

La quinta giornata di Serie A si apre subito con un anticipo interessante. Sabato alle 15 andrà in scena la sfida tra Fiorentina e Juventus. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo un buon pari in casa contro il Napoli, perde contro l‘Udinese per 1-0. Campanello d’allarme per i Viola che nelle ultime quattro partite, tra campionato e Conference League, non hanno segnato neanche una rete.

Di diverso umore, invece, la Juventus che è reduce dal successo interno per 2-0 contro lo Spezia. Ancora una volta a segnare è Dušan Vlahović che regala un altro gol su punizione, dopo quello contro la Roma. A mettere a segno il raddoppio, invece, è il nuovo acquisto l’ex Napoli Arek Milik che chiude subito la pratica. I bianconeri arrivano a 8 punti mentre i Gigli sono fermi a 5.

Test molto importante per entrambe le squadre, in attesa del loro esordio europeo nei gironi. I toscani giocheranno giovedì contro l’RFS in Conference mentre partita complicata in Champions League per i bianconeri che martedì saranno al Parco dei Principi contro il PSG.

Fiorentina Juventus, dove vederla in diretta TV e streaming

Fiorentina Juventus, match della 5° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Fiorentina – Juventus sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Fiorentina – Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Fiorentina Juventus è a cura di Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Fiorentina, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Fiorentina Juventus, le ultimissime

4-3-3 per la Fiorentina. Davanti a Gollini la difesa con i due centrali Milenković e Igor mentre sulle fasce Dodo con Biraghi. Per il centrocampo Bonaventura al fianco di Amrabat e Barak. In attacco Ikoné assieme a Jović e Sottil.

Stesso modulo anche per la Juventus. Nel match di ieri Szczęsny si è infortunato e al suo posto giocherà Perin in porta e in difesa De Sciglio, Bremer, Danilo ed Alex Sandro. In mediana Miretti, Locatelli e Rabiot. Nel reparto offensivo l’ex Vlahović al fianco dei soliti Di María e Kostić.

Fiorentina Juventus, le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenković , Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Ikoné, Jović , Sottil.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Miretti, Locatelli, Rabiot; Di María , Vlahović , Kostić .

Precedenti e statistiche

Sono 108 i precedenti tra Fiorentina e Juventus. 89 i successi dei bianconeri mentre 41 quelli dei Viola. 58 i pareggi. Lo scorso anno a Firenze terminò 1-1 con le rete di Vlahović su rigore per i padroni di casa mentre per i bianconeri il pari di Morata.