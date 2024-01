Dove vedere Fiorentina-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 28-01-2024

La partita si giocherà allo stadio “Franchi” di Firenze, domenica 28 gennaio alle ore 20:45. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Altre opzioni di streaming saranno quelle offerte da Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita e quella di Now Tv, la quale consentirà ai propri utenti, attraverso l’attivazione del pass sport, di accedere ai contenuti calcistici di Sky.

La Fiorentina ha premuto il tasto reset dopo la brutta sconfitta incassata a Ryhad contro in Napoli ed è pronta a riversare tutte le proprie forze in campionato, dove la viola è in piena lotta per il quarto posto. Nella mente del gruppo di Italiano c’è sicuramente l’obiettivo rivalsa dopo la sconfitta pesantissima dell’andata dove l’Inter si impose su questi ultimi a San Siro con un rotondo 4-0. Una vittoria in casa contro la prima forza del campionato consentirebbe alla Viola di consolidare il 4° posto attuale in classifica e nel caso approfittare di qualche inciampo delle inseguitrici.

Dall’altra parte l’Inter che per tre anni consecutivi si è laureata campione della Supercoppa Italiana, con lo stesso Inzaghi ad essere diventato l’allenatore più vincente di questa competizione. Gli obiettivi stagionali però non sono affatto terminati, i nerazzurri devono fare i conti con l’esser stati superati dalla Juventus in campionato dopo la parentesi Supercoppa e dovranno di fatto ricominciare a macinare punti per non perdere il filo del campionato. Dalla parte dei nerazzurri, dunque, ci sono tutti i favori delle statistiche, tra cui anche il fatto che sono ancora del tutto imbattuti in trasferta e con Inzaghi che vorrà sicuramente continuare questo incredibile trend.

Fiorentina-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

Lo streaming del match, oltre che su Dazn, potrà essere accessibile anche dalla piattaforma Now Tv, la quale consente a tutti i propri utenti che hanno sottoscritto l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99€ di poter accedere ai contenuti Sky e di conseguenza alla visione della gara.

La partita Fiorentina-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Inter le ultimissime:

In casa Viola, Italiano dovrà fare i conti con l’assenza di Biraghi dopo la squalifica rimediata in Supercoppa, al suo posto spazio a Parisi, mentre dall’altra parte della corsia potrebbe esserci Faraoni dal primo minuto, con Kayode dalla panchina. Davanti sulla trequarti ci saranno Ikone e Bonaventura sicuri del posto, mentre sull’out di sinistra resta vivo il ballottaggio Sottil-Nico Gonzalez con l’italiano leggermente favorito. La punta, invece, sarà Beltran che dopo una prima parte di stagione in pieno ballottaggio con Nzola sembra aver del tutto consolidato le gerarchie.

Nell’Inter gli squalificati non saranno da meno, Inzaghi, infatti, dovrà rinunciare a due terzi del centrocampo titolare dopo le squalifiche rimediate in Supercoppa di Barella e Calhanoglu, al loro posto ci saranno Asllani e Frattesi ad affiancare l’inamovibile Mkhitaryan. Sui quinti larghi ci saranno Dimarco a sinistra e Dumfries che sembra pronto a ritornare dal primo a destra. Attenzione anche al possibile esordio di Buchanan contro la Viola. Davanti coppia imprescindibile con Thuram-Martinez.

Fiorentina-Inter probabili formazioni:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Beltran. All. Italiano.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.