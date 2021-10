Dove vedere Fiorentina-Cagliari in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 24-10-2021

Dove vedere Empoli-Atalanta, 9° Giornata di Serie A, Domenica 24 Ottobre 2021 alle 15:00. La sfida dello Stadio Artemio Franchi di Firenze sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano è chiamata subito ad una prova di ben altro livello rispetto alla sbiadita copia di se stessa che ha mostrato nella notte di Venezia.

I Viola, contro i lagunari, hanno disputato la loro peggior partita incappando in una inevitabile sconfitta dettata, forse, anche dal difficile momento mentale di alcuni giocatori, in particolar modo Dusan Vlahovic.

Italiano cerca di rivedere una Fiorentina che diverta e che si diverta ma ha bisogno della miglior forma del suo terminale offensivo, attanagliato dalle tante voci di mercato e dalla contestazione del pubblico gigliato visto il suo mancato rinnovo.

La sconfitta ha fatto scivolare la Viola al nono posto e contro il Cagliari, tra le mura amiche, l’imperativo è vincere specie rivedendo titolare quel Nico Gonzalez che per qualità e tecnica sembra difficile da tener fuori.

Il Cagliari, invece, viene da una convincente vittoria contro la Sampdoria ma ha bisogno di macinare ulteriori punti per togliersi dalla scomoda situazione di essere la penultima della classe.

La classifica, nelle zone basse, è molto corta e una vittoria potrebbe riproiettare in nobili zone la formazione sarda.

Per cercare di vincere, Mazzarri non può che affidarsi alla verve realizzativa dell’icona della squadra, Joao Pedro e alla velocità e esuberanza di Keità.

La sfida del Franchi, domenica 24 ottobre alle 15, sarà fondamentale per entrambe le squadre per mantenere l’ambiente sereno e rilanciare le proprie ambizioni.

Come vedere Fiorentina-Cagliari in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Fiorentina-Cagliari

: Fiorentina-Cagliari Data : Domenica 24 Ottobre 2021

: Domenica 24 Ottobre 2021 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : DAZN (app e sito)

: DAZN (app e sito) Streaming: DAZN (app e sito)

Sarà possibile vedere la sfida tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano e il Cagliari di Walter Mazzarri, il 24 ottobre 2021, alle ore 15:00 in esclusiva sulla piattaforma DAZN tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

Per poter guardare la partita Fiorentina Cagliari in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Fiorentina-Cagliari, inoltre, sarà visibile anche su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Fiorentina-Cagliari

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Fiorentina-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Fiorentina-Cagliari

Non cessano le voci su Dusan Vlahovic, cosa farà Italiano?

La Fiorentina di Vincenzo Italiano si schiera con il suo classico 4-3-3 dove i dubbi sembrano essere davvero pochi.

In porta ci sarà Terracciano, vista l’assenza di Dragowski, mentre la difesa sarà composta da Biraghi e Odriozola sugli esterni e Milenkovic a fare coppia, al centro, con Martinez Quarta.

Bonaventura e Duncan giocheranno a centrocampo insieme a Pulgar, in vantaggio su Torreira e Amrabat, mentre in attacco giocheranno Callejon, scelta obbligata vista l’assenza per squalifica di Sottil, Nico Gonzalez e l’ormai separato in casa Dusan Vlahovic.

Il Cagliari di Mazzarri scommette su un 4-4-2 che fa affidamento ad una difesa dai colori urugagi con Caceres, ex della partita, e Godin.

Il reparto difensivo sarà completato da Cragno, Carboni e Lykogiannis.

A centrocampo Dalbert, altro ex del match, e Nandez giocheranno sugli esterni mentre Strootman e Marin al centro.

In attacco ci saranno Joao Pedro e Keità.

Le Probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Pulgar, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All. Italiano

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Keita. All. Mazzarri

Precedenti e statistiche di Fiorentina-Cagliari

Tra le prime 10, la Fiorentina è la squadra che ha segnato di meno, 10 gol.

Il Cagliari con 17 gol subiti è la terza peggior difesa del campionato.

