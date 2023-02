Dove vedere Fiorentina-Braga in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-02-2023

Dove vedere Fiorentina-Braga, match valevole il ritorno dei sedicesimi di filane di Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, sabato 23 febbraio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

La Fiorentina, dopo il roboante 0-4 rifilato al Braga nella gara d’andata, è pronta per affrontare i portoghesi nella gara di ritorno in programma al Franchi giovedì 23 febbraio. E’ una Fiorentina a due facce, quella di Vincenzo Italiano, che sembra assumere un’altra dimensione quando si presenta in campo europeo, mentre non si può dire lo stesso del percosso fatto fin qui in Serie A, dove la Fiorentina è reduce dal pareggio casalingo contro l’Empoli restando di fatto inchiodata al 14° posto a soli 25 punti, in piena lotta retrocessione. Adesso l’obiettivo del mister e quello della squadra è quello di offrire una buona prestazione dinanzi al proprio pubblico, puntando alla gestione del risultato e strappare il pass oramai simbolico per gli ottavi di Conference League.

Dall’altra parte abbiamo il Braga di Arthur Jorge, che nella gara di andata non ha offerto una prestazione all’altezza della competizione venendo letteralmente travolto dalla formazione Viola. I portoghesi avranno bisogno di un vero e proprio miracolo per sperare di agguantare il risultato e di passare il turno.

Dove vedere Fiorentina-Braga in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Braga

Fiorentina-Braga Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Fiorentina-Braga sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.



La partita Fiorentina-Braga potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Fiorentina-Braga le ultimissime:

Nei viola si attende ancora il debutto stagionale di Salvatore Sirigu tra i pali, anche se sembra ancora in vantaggio Terracciano per una maglia da titolare. In difesa pronto a riprendersi la corsia laterale capitan Biraghi, lasciato fuori nella gara contro l’Empoli. Al centro del reparto difensivo pronto Igor per sostituire l’infortunato Milenkovic, mentre sulla corsia di destra c’è Dodò. A centrocampo, verso la conferma Amrabat e Mandragora, in ballottaggio Bonaventura e Barak. Davanti favorito Jovic su Cabral, mentre sugli esterni alti pronti Brekalo e Ikonè.



Il Braga, pronto invece, a confermare il 4-4-2 con Banza e Ruiz in attacco.

Fiorentina-Braga Probabili Formazioni:

Fiorentina (4-3-3) Terraciano, Dodò, Igor, Quarta, Biraghi, Mandragora, Barak, Amrabat, Ikonè, Jovic, Brekalo. All. Vincenzo Italiano



Braga (4-4-2) Matheus; Gomez, Oliveira, Niakate, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz. All. Arthur Jorge.