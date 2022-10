Dove vedere Fiorentina-Basaksehir in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 27-10-2022

Dove vedere Fiorentina-Basaksehir, match valevole per il quinto turno di Europa League. La partita si giocherà giovedì 27 ottobre alle ore 18:45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La gara sarà visibile come sempre su Dazn, ma in alternativa potrà essere seguita anche su Sky e Now tv. Ancora non ufficiale, invece, la trasmissione del match in chiaro su Tv8.

Conference League: Fiorentina-Basaksehir

La Fiorentina torna a giocare in casa di fronte al proprio pubblico a distanza di due giorni dal match contro i neroazzurri che hanno lasciato l’amaro in bocca ai viola. Nella gara di sabato scorso al Franchi è successo di tutto: dopo un avvio incerto ed esser passati in svantaggio per ben 2 volte, gli uomini di Vincenzo Italiano erano riusciti a riagguantare il risultato nel finale con uno splendido gol di Jovic che in sforbiciata aveva battuto Onana; nei minuti finali, però, Lorenzo Venuti sbaglia un rilancio scaraventando il pallone su Mkhitaryan, pallone che carambola in porta. Una sconfitta amara da mandare giù per la Fiorentina, che ha scatenato non pochi malcontenti tra allenatore e società, che si sono scagliati contro l’arbitraggio di gara, visto il mancato rosso a Di Marco e il tanto discusso rigore concesso a Lautaro Martinez.

La Viola adesso, però, ha uno assoluto bisogno di voltare pagina e pensare al match di giovedì in programma al Franchi contro i turchi del Basaksehir, che sono sempre di più in testa al Gruppo A con ben 10 punti. Nella gara d’andata non andò bene alla Fiorentina che uscì dal campo di Istambul con un netto 0-3. C’è voglia di rivalsa. Dunque, nel caso in cui gli uomini di Italiano riuscissero a portare una vittoria a casa, sarebbero aritmeticamente qualificati ai sedicesimi, ma, per ambire alla vittoria del girone, la viola dovrebbe quanto meno eguagliare il risultato dell’andata.

Dall’altra faccia della medaglia troviamo l’Istanbul Basaksehir, reduce da una sconfitta di misura sul campo del Fenerbahce per 1-0. Gli uomini dell’ex centrocampista dell’Inter, Emre Belozoglu, possono vantare il fatto di aver arrecato ai viola una sconfitta netta nella gara d’andata e si presenteranno al Franchi con la possibilità di avere a disposizione due risultati su tre per poter archiviare la vittoria del Gruppo A. Importante nei turchi è l’assenza dell’ex numero dieci del Real Madrid, Mesut Ozil, infortunatosi alla schiena.

Dove vedere Fiorentina-Basaksehir in Diretta Tv e Streaming

Partita: Fiorentina-Basaksehir

Fiorentina-Basaksehir Data: 27 ottobre

27 ottobre Orario: 18:45

18:45 Canale tv: Dazn e Sky

Dazn e Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Now Tv

Fiorentina-Basaksehir sarà trasmessa come sempre in streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli utenti TimVision che dispongono di una TimVison Box, attraverso la quale potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming direttamente dalla Box. Inoltre, il match sarà trasmesso anche su in streaming su Sky e Now Tv. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per capire se la partita verrà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

Al termine del match gli utenti avranno a disposizione un ampio post-partita e potranno rivedere le partite integrali e tutti gli highlights degli alti match di Europa League in programma.

La partita Fiorentina-Basaksehir potrà essere seguita oltre che sull’app Dazn anche su dispositivi come Pc, Smartphone e Tablet, scaricando l’app dal proprio store ed eseguendo l’accesso.

Fiorentina-Basaksehir le ultimissime:

Nelle ultime ore, tra le fila viola è arrivata la comunicazione dell’infortunio di Nico Gonzalez, che resterà fuori per alcune settimane. Indisponibili anche Sottil e Castrovilli. In porta pronto a tornar titolare Gollini. Scalpita Barak a centrocampo, che potrebbe rivedere il campo dal primo minuto a discapito di Duncan. Davanti pronti Ikone e Saponara al posto dell’infortunato Gonzalez e Kouame. Il centravanti chiamato in causa potrebbe essere il serbo Jovic, che, dopo lo splendido gol contro l’Inter, ha bisogno di trovare continuità di rendimento.

Nei turchi, invece, pesa l’assenza del fantasista Mesut Ozil per infortunio alla schiena. Davanti, nel tridente turco, dovrebbero essere confermati Stefano Okaka e Traorè, pericoli numero uno per i viola.

Fiorentina-Basaksehir Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Gollini, Venuti, Quarta, Milenkovic, Biraghi, Bonaventura, Amabrat, Barak, Saponara, Jovic, Ikone. All. Vincenzo Italiano



BASAKSEHIR (4-3-3): Babacan, Kaldirim, Tekdemir, Duarte, Sahiner, Ozcan, Biglia, Turuc, Gurler, Okaka, Traorè. All. Emre Belozoglu