Dove vedere Feyenoord – Roma in Diretta TV e Streaming Europa League 15-02-2024

Dove vedere Feyenoord – Roma, spareggio di Europa League, che si giocherà giovedì 15 Febbraio 2024 alle 18:45. Feyenoord – Roma sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Uno e in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e Now TV

L’Europa League è pronta a ripartire dagli spareggi per accedere agli ottavi. La Roma, del neo mister De Rossi, dovrà affrontare il Feyenoord, in una di quelle partite diventate ormai un classico per la frequenza con cui i due club si affrontano.

Questa sarà la quarta volta che le due formazioni si troveranno di fronte in in meno di due anni.

In totale le due compagini si sono date battaglia per cinque volte nelle Coppe Europee con tre vittorie per la Roma, un pareggio e un successo per gli olandesi.

I ragazzi di De Rossi si trovano costretti a disputare questo match poiché arrivati secondi nella fase a gironi dell’Europa League, il Feyenoord ci arriva invece da retrocessa dalla Champions League, arrivata terza nel suo girone.

Il momento di forma delle due formazioni è ottimale: i giallorossi, a parte la sconfitta contro l’Inter nell’ultimo turno di campionato, dall’arrivo di De Rossi sono riusciti a mettere in fila tre vittorie fondamentali.

Gli olandesi nelle ultime dieci partite ufficiali vantano ben sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, arrivata comunque in un lontano 13 dicembre, in Champions League, contro il Celtic. Il Feyenoord è al secondo posto nel campionato olandese con 49 punti a -10 dal PSV Eindhoven saldamente al comando.

La partita di andata andrà in scena giovedì 15 febbraio, al “De Kuip” di Rotterdam, alle ore 18:45.

Guarda Feyenoord – Roma in Diretta Streaming su DAZN!

Come vedere Feyenoord- Roma in Diretta TV e Live Streaming:

Partita : Feyenoord – Roma

: Feyenoord – Roma Data : Giovedì 15 Febbraio 2024

: Giovedì 15 Febbraio 2024 Orario : 18:45

: 18:45 Canali TV : Sky Sport Football

: Sky Sport Football Streaming: DAZN, NowTv, Sky Go

Sarà possibile vedere il match di Europa League tra la Roma di Daniele De Rossi ed il Feyenoord giovedì 15 Febbraio 2024 alle ore 18:45 in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (Canale 252).

Sarà possibile vedere Feyenoord – Roma in Diretta Streaming su DAZN, Sky Go e NOW tramite APP o sul sito ufficiale utilizzando una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.

DAZN ha affidato la telecronaca di Feyenoord – Roma a Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Su Sky invece ci sarà la telecronaca di Riccardo Gentile affiancato dal commento tecnico di Lorenzo Minotti. Inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

Per poter guardare la partita Feyenoord- Roma in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Dalla passata stagione DAZN è disponibile anche tra le app per gli abbonati Sky Q e si può accedere a DAZN anche dal decoder satellitare. Infatti al costo di 7,50 € al mese gli abbonati Sky potranno vedere DAZN anche sul canale 214.

Probabili formazioni di Feyenoord – Roma:

Arne Slot manda in campo il suo Feyenoord con il 4-2-3-1 con Wellenreuther in porta e davanti a lui Beelen e Hancko centrali con Geertruida a destra e Hartman a sinistra. I due di centrocampo sono Wieffer e Zerrouki. In attacco c’è Ueda punta centrale supportato da Minteh, Stengs e Paixao.

De Rossi schiera la sua Roma con il 4-3-3 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Llorente centrali con Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. In attacco il tridente formato da Dybala, Lukaku e El Shaarawy.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Zerrouki; Minteh, Stengs, Paixao; Ueda

Allenatore: Arne Slot

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy

Allenatore: Daniele De Rossi

Precedenti e Statistiche di Feyenoord – Roma:

Roma e Feyenoord si sono incrociate negli ultimi 10 anni tra Europa League e Conference League già 3 volte ed in tutte e 3 le occasioni è stata la Roma ad avere la meglio.

La più memorabile è la Finale di Conference League a Tirana del 25 Maggio 2022 dove la Roma vinse 1 a 0 grazie al gol di Zaniolo e alzò il trofeo Europeo.

L’anno scorso invece le due squadre si sono affrontate nei quarti di Finale di Europa League e all’andata gli olandesi si erano imposti in casa 1 a 0.

Nel match di ritorno all’Olimpico la Roma ha vinto 4 a 1 ai supplementari dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2 a 1 in favore dei giallorossi.

Andando più indietro nel tempo le due squadre si erano affrontate nei sedicesimi di finale di Europa League nel Febbraio del 2015.

All’andata la Roma pareggiò all’Olimpico 1 a 1 e nel match di ritorno i giallorossi si sono imposti 2 a 1.