Dove vedere Feyenoord-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 25-10-2023

La partita Feyenoord-Lazio si giocherà allo stadio “De Kuip” di Rotterdam, mercoledì 25 ottobre, alle ore 18:45. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Gli olandesi del Feyenoord, capitanati dal tecnico Arne Slot, saranno i prossimi sfidanti della Lazio nel terzo turno del Gruppo E di Champions League. Il club olandese è attualmente la terza forza dell’Eredivise con 23 punti totalizzati nei primi 9 incontri. Terza è anche la rispettiva situazione di classifica, nel girone di Champions, dove gli olandesi sono riusciti a trionfare fin qui solamente nel match casalingo contro il Celtic, prima di cadere in casa dell’Atletico Madrid nell’ultimo confronto del girone. Gli uomini di Slot, cercheranno di sfruttare il fattore campo per imporsi sui laziali, in caso di vittoria, infatti, gli olandesi scavalcherebbero proprio la Lazio attualmente seconda, aumentando drasticamente le proprie possibilità di qualificazione agli ottavi di finale.

Dall’altra parte la Lazio di Mister Sarri, reduce dall’ottima prova di forza offerta in campionato contro il Sassuolo dove i biancocelesti sono riusciti ad imporsi per 0-2 in trasferta. Lo score laziale fin qui in Champions League è da ritenersi molto più che positivo con 4 punti archiviati nelle prime due gare disputate contro l’Atletico Madrid e Celtic. In entrambe le gare la Lazio non è stata abbandonata dalla sorte, riuscendo a strappare due risultati utili sul gong finale prima contro i madrileni grazie ad un gol di Provedel allo scadere e poi, con la medesima sorte ancora al 95esimo, con il gol di Pedro contro gli scozzesi. La volontà di Sarri, dunque, sarà quella di non affidarsi più in maniera così significativa alla buona sorte, ma cercare di consolidare il risultato finale attraverso una buona prestazione.

Dove vedere Feyenoord-Lazio in diretta Tv e Streaming

Feyenoord-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma sulla quale verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà solamente 7,99 euro al mese.



La partita Feyenoord-Lazio potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Feyenoord-Lazio le ultimissime:

Il Feyenoord cercherà di imbottigliare i pericoli laziali con il proprio 4-3-3 proposto dal tecnico olandese. In difesa i due laterali saranno Nieuwkoop e Hartman con Geertruida e Hankco centrali. A centrocampo la mediana sarà affidata a Wieffer con Timber e Stengs mezzali. Davanti gli esterni larghi saranno Minteh a destra e Igor Paixao a sinistra, con Gimenez punta centrale.

Modulo a specchio per la Lazio di Sarri, il quale è pronto a rilanciare capitan Immobile e Mattia Zaccagni dall’inizio nel tridente offensivo con Felipe Anderson a completare il reparto. A centrocampo dovrebbe rivedersi dal primo minuto anche Cataldi a discapito di Rovella, con Vecino e Luis Alberto ai propri lati. In difesa, invece, agiranno Marusic e Hysaj, esterni con Partic e Romagnoli centrali.

Feyenoord-Lazio Probabili Formazioni:

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Stengs, Wieffer, Timber; Minteh, Gimenez, Igor Paixao. All. Slot.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Cataldi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri