Dove vedere Empoli-Roma in diretta TV, live streaming e probabili formazioni (26/05/2024)

Empoli e Roma si affronteranno domenica 26 maggio alle ore 20.45 per il match che vale la trentottesima giornata del campionato di Serie A. La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, visibile anche sul canale 214 del decoder di Sky e sul canale TV zona DAZN

Tra poche ore andrà in scena l’ultima partita della stagione per Empoli e Roma. Match fondamentale per le speranza salvezza dell’Empoli che, visto lo scontro diretto tra Frosinone e Udinese, in caso di vittoria potrà festeggiare la permanenza nella massima serie. Roma che invece non ha più nulla da dire a questo campionato e che ripone nell’Atalanta la piccola speranza Champions. Affinché i giallorossi possano ottenere un pass per la prossima Champions League devono sperare che i bergamaschi nelle prossime due partite, contro Torino e Fiorentina, non facciano più di due punti. Sulla carta le possibilità sono davvero poche; tuttavia, gli uomini di Gasperini, avendo già la certezza di partecipare alla prossima Champions e dopo la grande festa per la conquista dell’Europa League, potrebbero aver staccato la spina ed essere già in vacanza.

Gli ultimi dieci precedenti tra le due squadre sono fortemente a tinte giallorosse: nove vittorie per la Roma, di cui l’ultima nel girone d’andata per 7 a 0, e un solo pareggio, datato 30 ottobre 2016.

Empoli-Roma in diretta su DAZN

Dove vedere Empoli-Roma in diretta TV e live streaming

Partita: Empoli-Roma

Empoli-Roma Data: 26/05/2024

26/05/2024 Orario: 20.45

20.45 Canale TV: DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN)

DAZN , Sky (canale 214-zona DAZN) Live streaming: DAZN

Per poter guardare la partita Empoli-Roma in live streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione dell’intero campionato di Serie A.

Empoli-Roma sarà visibile su tutti i televisori collegati ad una console come Xbox, Xbox serie X o PlayStation 4 o 5, oppure a un dispositivo TIM VISION BOX, Android Box, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Empoli-Roma, inoltre, sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti DAZN.

Grazie ai canali Zona DAZN disponibili sul Decoder Sky Q si avrà la comodità di vedere DAZN direttamente sul satellite o digitale terrestre senza problemi di connessione a internet.

Per il canale Zona DAZN con Sky è necessario pagare a Dazn un sovrapprezzo di 5 euro al mese, attivando l’opzione sul proprio account.

Empoli-Roma dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Empoli-Roma in diretta sulle frequenze di Rai Radio Uno.

La radiocronaca della partita sarà disponibile anche su dispositivi mobile: smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Probabili formazioni di Empoli-Roma

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Bastoni, Pezzella, Cancellieri, Niang.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Llorente, Ndicka, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Abraham, El Shaarawy.

