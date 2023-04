Dove vedere Empoli-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-04-2023

Dove vedere Inter-Monza, match valevole per la 31° turno di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Castellani” di Empoli, sabato 23 aprile, alle ore 12:30. Il match sarà visibile in Diretta tv su Sky Sport e in Streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita.

L’Empoli di Paolo Zanetti si appresta ad ospitare l’Inter al Castellani nella gara di domenica 23 aprile, i toscani sperano di poter tornare al successo dopo l’ultimo KO arrivato nell’ultima uscita di campionato a Cremona contro la Cremonese. L’andamento dell’ Empoli nell’ultimo periodo è drasticamente calato, infatti, i toscani negli ultimi 11 incontri sono riusciti a trovare il successo soltanto nella gara casalinga del 3 aprile contro il Lecce, poi sono arrivate 7 sconfitte e 4 pareggi. Nonostante tutto, gli uomini di Zanetti sono riusciti a collezionare un ampio margine di distanza rispetto alla zona rossa del campionato, attualmente sono, infatti, 9 le lunghezze che i toscani possono vantare sulla terzultima in classifica e, quindi, ampiamente fuori dal discorso retrocessione.

Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi, fresca di qualificazione alle semifinali di Champions League, dove rincontrerà il Milan dopo 20 anni dall’ultima volta. I nerazzurri sembrano aver ritrovato le proprie punte che tanto sono mancate in questo periodo, infatti, nella gara di ritorno conto il Benfica sono tornati a timbrare il cartellino sia Lautaro Martinez che Correa, permettendo ai nerazzurri di strappare il pass per il turno successivo. L’Inter non ha più jolly da cui attingere, la restituzione dei 15 punti di penalizzazione alla Juventus ha fatto scivolare i nerazzurri al 6° posto in classifica a -5 punti dalla Roma e dal piazzamento in Champions. La gara del Castellani dovrà rappresentare per i nerazzurri un nuovo punto di lancio per cercare di restare aggrappati al treno Champions, al quale l’Inter non vuole dire addio.

Dove vedere Inter-Monza in Diretta Tv e Streaming

Partita: Empoli-Inter

Empoli-Inter Data: 23 aprile

23 aprile Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Sky

Sky Streaming: Dazn e Tim Vision e SkyGo

Empoli-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e in Diretta Streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà visibile anche su Sky, dove verrà a messa a disposizione tramite SkyGo.

La partita Empoli-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Empoli-Inter le ultimissime:

Nell’Empoli restano da valutare le condizioni di Vicario, mentre saranno indisponibili Akpa Akpro e De Winter. Zanetti confermerà, dunque, il 4-3-1-2 con Baldanzi alle spalle di Caputo e Piccoli, quest’ultimo fermamente in ballotaggio con Cambiaghi.



Nei nerazzurri fuori Skriniar per l’operazione alla schiena. Inzaghi potrebbe optare per alcuni cambi di formazione rispetto alla gara di Champions dello scorso mercoledì. A centrocampo dovrebbe rifiatare Mkhitaryan, al quale dovrebbe essere preferito Calhanoglu, al fianco di Brozovic e Barella. Davanti pronto a tornare titolare Romelu Lukaku, con Martinez ad affiancarlo.

Empoli-Inter Probabili Formazioni:

Empoli (4-3-2-1) Perisian, Ebuehi, Ismajili, Luperto, Parisi, Fazzini, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Piccoli. All. Paolo Zanetti.

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Di Marco; Martinez, Lukaku. All. S. Inzaghi