Croazia Marocco, dove vedere la finale per il terzo posto dei Mondiali in Qatar. La partita si giocherà sabato 17 dicembre alle 16:00 al Khalifa International Stadium di Doha. Il match sarà visibile in esclusiva su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.

Premio di consolazione per Croazia e Marocco. Le due nazionali si sfideranno nella finale per decretare il terzo posto. La Croazia ci è arrivata dopo aver chiuso il girone da prima proprio dietro il Marocco. In seguito, ha affrontato il Giappone eliminandolo ai calci di rigore e riuscendo a battere, inaspettatamente, il favoritissimo Brasile sempre dagli undici metri.

Il sogno della seconda finale consecutiva per la Nazionale croata si è infranto in semifinale contro l’Argentina, dove ha perso per 3-0. Ma la vera sorpresa di questo Mondiale è sicuramente il Marocco. Dopo un secondo posto nel girone, ha vinto contro squadroni come Spagna e Portogallo prima di perdere contro la Francia per 2-0.

Croazia Marocco, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Croazia-Marocco

Croazia-Marocco Data: 17 dicembre

17 dicembre Canale tv: Rai 1 , Rai 4K

, Streaming: Rai Play

Come per la fase a gironi, la finale per il terzo posto tra Croazia e Marocco verrà trasmessa ugualmente dalla Rai che detiene i diritti di tutte le partite. I match potranno essere seguiti anche in Streaming sull’app Rai Play, scaricabile per PC, smartphone o tablet o visibile attraverso il proprio sito web.

Per i possessi di televisori Ultra HD, la finale sarà visibile anche su Rai 4K (canale 101 del digitale terrestre).

Croazia Marocco, le ultimissime

4-3-3 per la Croazia. Davanti a Livakovic la difesa a quattro composta da Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa. A centrocampo tutta la qualità di giocatori come Modric, Brozovic e Kovacic. In attacco Vlasic e Perisic a supporto di Kramaric.

Modulo speculare anche per la nazionale marocchina. Bounou tra i pali e la difesa con i centrali El Yamiq e Dari mentre come terzini Hakimi e Attiat-Allah. Come mediani dovrebbero esserci dal primo minuto Ounahi, S. Amrabat e Amallah. In avanti l’attacco composto da Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Croazia Marocco, le probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Attiat-Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal.