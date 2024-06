La partita Dortmund-Real Madrid si giocherà allo stadio “Volksparkstadion” di Amburgo, sabato 19 giugno, alle ore 15:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport. Mentre per quanto riguarda lo streaming del match, sarà disponibile su SkyGo e anche a tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Croazia-Albania in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 19-06-2024

A seguito della pesantissima sconfitta per 3-0 incassata per mano della Spagna nella gara d’esordio del Gruppo B, la Croazia punta a rifarsi nel secondo turno del girone contro l’Albania. Gli uomini di Dalic sono apparsi del tutto privi di idee contro gli iberici, i quali alla fine hanno portato a casa il risultato con troppa scioltezza, un errore che per i croati non potrà assolutamente ripetersi se vorranno continuare il loro cammino europeo.

Una gara da dentro fuori anche per l’Albania, che dopo la sconfitta contro l’Italia galleggia sulla stessa lunghezza d’onda (0 punti) in classifica della prossima sfidante. La rosa rossonera capeggiata da Sylvinho era partita molto bene nella gara contro gli azzurri firmando con Bajrami il gol più veloce della storia della competizione e andando anche vicinissima al pareggio nel finale di gara con Manaj. Il tecnico brasiliano dovrà, dunque, ripartire dai buoni sprazzi mostrati dal proprio organico nel tentativo di espugnare la difesa croata e continuare a sognare un pass per il prossimo turno.

Dove vedere Croazia-Albania in diretta Tv e Streaming

Croazia-Albania sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213).

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport.

La partita Croazia-Albania potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Croazia-Albania le ultimissime:

Tra le fila croate, Dalic starebbe pensando ad un 4-3-1-2 con un attacco pesante composto dalla doppia punta Petkovic-Kramaric. In questo caso Pasalic sarebbe automaticamente dirottato sulla trequarti con dietro di lui Kovacic, Modric e Brozovic.

Nell’Albania guadagna quotazioni Manaj, il quale, dopo esser entrato molto bene contro l’Italia, insidia Boja per una maglia da titolare lì davanti. Dietro la punta agirà l’autore del primo gol albanese Bajrami con Seferi e Asali larghi e Asllani e Ramadani centrali di centrocampo.

Croazia-Albania Probabili Formazioni:

Croazia (4-3-1-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Erlic, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic; Petkovic, Kramaric. Allenatore: Dalic

Albania (4-4-1-1): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asani, Asllani, Ramadani, Seferi; Bajrami; Broja. Allenatore: Sylvinho

