Dove vedere Cluj-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 23-02-2023

Dove vedere Cluj-Lazio, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale della Conference League.

La partita si giocherà allo stadio “Costantin Radulescu” di Cluj, giovedi 23 febbraio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara per affrontare la gara di ritorno contro i rumeni del Cluj, che una settimana fa all’Olimpico, nonostante la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Partic nei biancocelesti non sono riusciti ad ottenere un risultato positivo, perdendo di fatto 1-0 con il super gol in semirovesciata di Ciro Immobile. La Lazio dovrà aspettarsi una gara molto rognosa da parte dei rumeni che tenteranno il tutti i modi di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà gli uomini di Sarri.

Dall’altra parte i rumeni del Cluj, reduci da una buona iniezione di fiducia arrivata in campionato dopo la vittoria per 3-1 contro l’Arges Pitesti. Adesso però la formazione di Petrescu sarà chiamata ad offrire una grande prestazione per cercare di mantenere vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Conference League.

Dove vedere Cluj-Lazio in Diretta Tv e Streaming

Partita: Cluj-Lazio

Cluj-Lazio Data: 23 febbraio

23 febbraio Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Cluj-Lazio sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.



Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.



La partita Cluj-Lazio potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Cluj-Lazio le ultimissime:

Nella Lazio saranno da valutare le condizioni di Pedro che, dopo la partita con la Salernitana, ha riportato una frattura delle ossa nasali. Non ci sarà nemmeno Partic dopo l’espulsione dell’andata. Saranno pochi i cambi nell’undici iniziale di Maurizio Sarri: sulla fascia destra potrebbe rivedersi Lazzari, che oramai sembra essere sceso di parecchio nelle gerarchie del Mister, soprattutto in campionato. A centrocampo pronto il ritorno di Milinkovic Savic, che è stato preservato nel match contro la Salernitana, al fianco di Luis Alberto e Cataldi. Davanti reduce dalla diffida in campionato pronto Zaccagni che affiancherà Immobile e Felipe Anderson.

Cluj-Lazio Probabili Formazioni:

Cluj (5-4-1) Lafont, Centonze, Castelletto, Girotto, Zeze, Traorè; Blas, Chirivella, Sissoko, Simon; Guessand. Allenatore: Dan Petrescu.

Lazio (4-3-3) Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Luis Alberto, Milinkovic Savic, Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.