Dove vedere Cagliari-Roma in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 25-4-2021

Dove vedere Cagliari-Roma, posticipo della 33° Giornata di Serie A, domenica 25 Aprile alle 18:00. La partita Cagliari-Roma sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su DAZN.

Alla Sardegna Arena di Cagliari non sarà ancora il momento adatto per smettere di sognare e la realizzazione dei sogni di queste due formazioni, passerà in maniera quasi irreversibile dai 90 minuti che vedranno protagonisti il Cagliari di Leonardo Semplici e la Roma di Paulo Fonseca.

La formazione di casa ha l’obbligo e il diritto di sognare una clamorosa salvezza condita da una rimonta incredibile che ha come principale attore il mister, insediatosi a campionato già iniziato, Leonardo Semplici.

Il Casteddu, dal cambio di panchina, ha ottenuto nuova linfa vitale e i giocatori hanno avuto lo scossone necessario per credere nella rimonta nonostante il siderale gap lasciato da Eusebio Di Francesco.

Nonostante i risultati saltuari, 2 vittorie nelle ultime 5 partite, quello che sta piacendo di più nelle fila rossoblù è l’applicazione e la dedizione nel voler onorare al meglio la competizione. Ora la salvezza dista 3 punti e già la partita di domenica sarà fondamentale per l’economia di questo campionato.

Di fronte ai Sardi ci sarà, infatti, la Roma di Paulo Fonseca, tanto bella in Europa, quanto difficile da interpretare in campionato.

Anche in questo caso, il sogno di una qualificazione in Europa dista solo 3 punti (nonostante la Lazio abbia una partita in meno), ma anche il Sassuolo è a sole 3 lunghezze dalla settima piazza, attualmente occupata dai giallorossi.

Il confine tra il paradiso europeo e l’inferno di un’esclusione dalle Coppe è labile e la Roma vuole assolutamente reagire, senza pensare all’incombente match di semifinale contro gli inglesi del Manchester United.

Le ultime 5 gare hanno dato, alla Roma, la magra soddisfazione di una sola vittoria e due pareggi, ma contro il Cagliari servirà una prova diversa e un atteggiamento cattivo ed autoritario.

Anche perché, prima di affacciarsi al “Teatro dei Sogni” di Manchester, bisogna prima sognare in grande, in un campionato, che per l’una e per l’altra, rischia di trasformarsi in un incubo.

Ultime sulle formazioni di Cagliari-Roma

Nuova chance da titolare per El Shaarawy?

Leonardo Semplici disegna un Cagliari equilibrato, ma comunque votato all’attacco, contro un avversario difficile come la Roma.

L’ex allenatore di SPAL e Fiorentina Primavera, si affiderà di nuovo alla “favola” Vicario (che negli ultimi anni è passato dalla Serie D alla titolarità in Serie A) a causa della defezione di Cragno.

Godin comanderà la linea dei tre difensori con Carboni e Ceppitelli, mentre Pereiro, Duncan e Marin giocheranno nella zona centrale del centrocampo rossoblu.

Sugli esterni, ecco Nandez e Lykogiannis; mentre in fase offensiva ci sarà l’inamovibile Joao Pedro ad ispirare la manovra insieme a Pavoletti.

La Roma, invece, darà fiducia a Borja Mayoral (attualmente favorito su Dzeko), mentre sulla trequarti sarà importante il ritorno in campo di El Shaarawy che probabilmente farà rifiatare un Mkhitaryan non al massimo.

Nuova chance per Reynolds sugli esterni, mentre nell’altra fascia ci sarà Bruno Peres. Carles Perez farà coppia con il Faraone e la difesa dovrebbe rimanere invariata tranne per la presenza di Fazio che sostituirà lo squalificato Ibanez.

Probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Pereiro, Duncan, Marin, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Diawara, Bruno Peres; Carles Perez, El Shaarawy; Borja Mayoral.

Come vedere Cagliari-Roma in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Cagliari-Roma

: Cagliari-Roma Data : Domenica 25 Aprile 2021

: Domenica 25 Aprile 2021 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : SKY Sport Serie A, Sky Calcio

: SKY Sport Serie A, Sky Calcio Streaming: SkyGo (app e sito), NowTV (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra la Roma di Paulo Fonseca e il Cagliari di Leonardo Semplici, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 domenica 24 aprile 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Sardegna Arena di Cagliari sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Cagliari-Roma

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Cagliari-Roma in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Cagliari-Roma

Sono 40 i match che hanno visto protagonisti Cagliari e Roma in Serie A.

Il bilancio tra le due compagini è molto equilibrato con la formazione capitolina che ha ottenuto 15 vittorie, mentre il Casteddu può vantare 14 affermazioni. 11 i pareggi.

Nonostante il difficile campionato, il Cagliari (insieme al Torino) è la seconda squadra che ha preso meno gol nel lotto delle squadre che combattono per la Salvezza.

La Roma, tra le prime sette, è quella che ha subito più gol e contemporaneamente anche il secondo peggior attacco.

