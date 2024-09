Dove vedere Cagliari-Napoli in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 15-09-2024

Dove vedere Cagliari-Napoli, 4° Giornata di Serie A, Domenica 15 Settembre 2024 alle 18:00. Il match dello Stadio Unipol Domus di Cagliari tra i rossoblù e il Napoli sarà trasmesso in Diretta TV e Streaming su DAZN e Sky.

Guarda Cagliari–Napoli in Diretta Streaming su DAZN.

Come vedere Cagliari-Napoli in Diretta TV e Streaming Live

Partita : Cagliari-Napoli

: Cagliari-Napoli Data : Domenica 15 Settembre 2024

: Domenica 15 Settembre 2024 Orario : 18:00

: 18:00 Canali TV : DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

: DAZN (app e sito), Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite). Streaming: DAZN (app e sito), Sky Go, Now Tv

Sarà possibile vedere la sfida tra il Cagliari di Davide Nicola e il Napoli di Antonio Conte, il 15 Settembre 2024, alle ore 18:00 in diretta Tv su DAZN e Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 240 satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 e 271 del satellite).

Su DAZN, la telecronaca di Cagliari-Napoli sarà affidata alla coppia Mastroianni-Giaccherini, mentre su Sky le voci non sono ancora state ufficializzate.

Per poter guardare la partita Cagliari Napoli in diretta Streaming basterà registrarsi su DAZN e attivare l’abbonamento mensile che permette la visione della Serie A.

Cagliari-Napoli sarà visibile anche su Sky utilizzando il decoder Sky Q e sintonizzandosi sul canale 214 “Zona Dazn”, ossia un canale con contenuti Dazn.

I clienti Sky possono vedere i contenuti di Dazn anche direttamente dall’app presente sui disposititi Sky Q oltre che sul canale 214 Zona Dazn.

Per vedere il Pacchetto Mondo Dazn su Sky è necessario aggiungere all’abbonamento Sky Calcio (14.90 euro/mese il più economico) anche quello a Dazn (29.99 euro/mese), più altri 5 euro da versare a Dazn per rendere accessibile il canale.

Quindi vedere tutta la Serie A anche sul satellite o digitale terrestre costa 49.89 euro al mese.

Il match è visibile anche con l’acquisto di un abbonamento Sky o del pacchetto dedicato sulla piattaforma Now Tv.

Le ultime di Cagliari-Napoli

Il Cagliari sfida il Napoli con l’inserimento in formazione dell’ex Gianluca Gaetano sulla trequarti.

La coppia d’attacco sarà formata da Piccoli e Zito Luvumbo.

A centrocampo da segnalare l’esordio di Zortea in luogo di Azzi, con Deiola, Marin ed Augello a comperare il reparto. Davanti a Scuffet il trio difensivo dovrebbe rispondere ai nomi di Palomino-Mina-Luperto.

Conte schiera dal primo minuto la carta Lukaku, mentre per il resto non dovrebbero esserci novità sostanziali nella formazione titolare.

In panchina ci saranno David Neres, McTominay e Gilmour.

Nel 3-4-2-1 dei partenopei tra i pali Meret con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno nella difesa a tre.

A centrocampo Mazzocchi a destra e Olivera (in vantaggio su Spinazzola) a sinistra, con Lobotka e Anguissa a far coppia al centro.

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Palomino, Mina, Luperto; Zortea, Deiola, Marin, Augello; Gaetano; Piccoli, Luvumbo. Allenatore: Davide Nicola.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Olivera; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.

