Dove vedere Cagliari-Genoa in Diretta TV-Streaming, orario e Probabili formazioni 12-9-2021

Dove vedere Cagliari-Genoa, match valente per la terza giornata di Serie A. e le probabili formazioni La partita si giocherà domenica 12 settembre alle 15:00 alla Sardegna Arena di Cagliari.

Alla terza giornata si sfideranno Cagliari e Genoa. Una sfida che già si preannuncia importante per la futura lotta salvezza. Entrambe le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modi il campionato. Il Cagliari viene dal pareggio in rimonta per 2-2 contro lo Spezia. Poi, però, è arrivato il pesante KO contro il Milan per 4-1. La squadra di Leonardo Semplici vorrà sicuramente provare a fare punti in casa.

Due sconfitte consecutive, invece, per il Grifone. Il 4-0 pesante, all’esordio contro l’Inter, è stato accompagnato dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli. I rossoblù cercheranno di cambiare il proprio score e cercheranno di guadagnare i primi tre punti della stagione.

Cagliari-Genoa: le ultimissime sulle formazioni

Il Cagliari scenderà in campo con il 3-5-2. In porta Radunovic mentre davanti all’estremo difensore la difesa a tre formata da Walukiewicz, Godin e Carboni. Centrocampo folto quello sardo con Deiola, in gol a San Siro, Marin ed il neoacquisto Strootman con Nandez e Dalbert come laterali. In attacco Semplici punta al duo Pavoletti ma soprattutto Joao Pedro, autore di una doppietta con lo Spezia.

Il Genoa risponde con lo stesso modulo. Sirigu difenderà i pali con un reparto difensivo costituito da Biraschi, Maksimovic e Criscito. Per la mediana Ghiglione, Sturaro, Badelj giocheranno assieme ad Hernani e Fares. Per il reparto offensivo possibile l’esordio del nuovo acquisto Caicedo affianco a Pandev.

Cagliari-Genoa: le probabili formazioni

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Fares; Caicedo, Pandev

Dove vedere in diretta streaming e tv Cagliari-Genoa

Partita: Cagliari-Genoa

Data: 12 settembre

Ora: 15:00

Streaming: DAZN

Diretta tv: DAZN Channel (canale 409)

Cagliari-Genoa sarà visibile, a partire dalle 15:00 di domenica 12 settembre 2021, in diretta tv e streaming, in esclusiva, su DAZN. Sarà possibile vedere il match in tv su DAZN Channel al canale 409 del Digitale Terrestre oppure scaricando l’app di DAZN per PC, Smartphone e tablet.

Precedenti e statistiche

Cagliari-Genoa si è giocato complessivamente 48 volte in Serie A. Le vittorie sono 19 per il Cagliari e 16 per il Genoa. I pareggi, invece, sono 13. L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, al match del 22 maggio 2020. A vincere fu proprio il Grifone per 1-0 grazie alla rete di Shomurodov.

