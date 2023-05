Bologna Napoli, dove vedere il match valido per la 37ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 28 maggio alle 15:00 al Dall’Ara. Bologna – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Ad una giornata dalla fine del campionato, il Napoli giocherà la sua ultima trasferta della stagione a Bologna. La vittoria per 3-1 contro l’Inter ha ridato energia ad una squadra che sembrava stanca, dopo la sconfitta di Monza. L’attesa per la festa del 4 giugno è sempre più grande ma c’è ancora il record dei 91 da superare. Intanto, ci sono tanti interrogativi sulla permanenza di Luciano Spalletti sulla panchina.

Gli azzurri saranno ospitati dallo strepitoso Bologna di Thiago Motta. I rossoblù hanno sorpreso davvero e hanno realizzato un grandissimo campionato. Attualmente si trovano al nono posto e, per qualche giornata, hanno sperato anche di poter arrivare in Conference League. Il Bologna arriva dallo straripante 5-1 in casa della Cremonese che ha condannato i Grigiorossi direttamente alla Serie B.

All’andata, il match è terminato 3-2 per i partenopei. Gli azzurri erano andati in vantaggio con le reti di Juan Jesus e Lozano. Nella ripresa, il Bologna aveva provato a riaprirla con Zirkzee e trovando poi anche il pareggio con Barrow. Ma poi ci ha pensato il solito Osimhen che ha risolto la pratica portando i tre punti alla propria squadra.

Bologna Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Bologna-Napoli

Bologna-Napoli Data: 28 maggio

28 maggio Orario: 15:00

15:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Bologna Napoli, match della 37ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Bologna – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Bologna – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Bologna Napoli è a cura di Dario Mastroianni affiancato da Stefan Schwoch al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Bologna Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Bologna Napoli, le ultimissime

Bologna con il suo 4-2-3-1. Davanti a Skorupski, la difesa formata dai centrali Lucumì e Bonifazi e mentre sulle fasce Posch e Cambiaso. In mediana, il duo formato da Dominguez e Schouten. Sulla trequarti, Thiago Motta si affida ad Aebischer con Ferguson e Barrow. In avanti Arnautovic come unica punta.

Il Napoli risponde con il solito 4-3-3. Ballottaggio tra Gollini e Meret ma con quest’ultimo favorito tra i pali, la difesa formata da Kim e Rrahmani mentre sugli esterni l’instancabile Di Lorenzo, reduce dallo straordinario gol contro l’Inter, e Olivera. A centrocampo, Anguissa, Lobotka e Zieliński. In attacco, Politano con Kvaratskhelia ed Osimhen.

Bologna Napoli, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia