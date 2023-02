Dove vedere Bologna-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 26-02-2023

Dove vedere Bologna-Inter, match valevole per la 24° giornata di Serie A.

La partita si giocherà allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, domenica 26 febbraio, alle ore 12:30. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Dazn. Un’altra opzione è Tim Vision, che permette a tutti i propri abbonati l’accesso ai contenuti Dazn, di conseguenza anche allo streaming della partita. La partita potrà essere seguita anche su Sky.

Il Bologna di Thiago Motta si appresta ad affrontare l’Inter nella gara di domenica in programma al Dall’Ara alle ore 12:30. I rossoblù stanno conducendo una stagione più che positiva fino a qui, lo dimostrano i punti in classifica che attualmente sono 32, gli stessi della Juventus. Gli uomini di Thiago Motta stanno vivendo un momento di forma molto importante con tre successi nelle ultime quattro gare, nonostante le pesanti assenze in attacco come quelle di Arnautovic e Zirkzee. L’ambizione dei rossoblù resta quella voler puntare ad un posto in Europa, ma per farlo dovranno arrivare delle prestazioni positive anche contro le big, proprio per questo il Bologna cercherà in tutti i modi di portare punti preziosi a casa nella gara di domenica.

Dall’altra parte c’è l’Inter di Simone Inzaghi che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo per 1-0 arrivato nei minuti finali contro il Porto in Champions League grazie al gol di Lukaku. L’Inter si porta fin qui il rimpianto di non aver vinto gare come quelle contro il Monza, l’Empoli e la Sampdoria, che avrebbero tenuto in gioco i nerazzurri per la corsa scudetto, nonostante il potere incontrastato del Napoli. Adesso che la vetta del campionato risulta essere molto lontana, i nerazzurri hanno come priorità quella di consolidare il piazzamento in Champions League per il prossimo anno il prima possibile e per farlo bisognerà iniziare a collezionare punti anche contro le squadre militanti nelle posizioni di medio/bassa classifica. Proprio per questo, ogni gara da qui in poi risulterà essere di un’importanza significativa per i nerazzurri che cercheranno di sfruttare il proprio entusiasmo per archiviare la pratica di Bologna quanto prima.

Dove vedere Bologna-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Bologna-Inter

Bologna-Inter Data: 26 febbraio

26 febbraio Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Dazn, Sky

Dazn, Sky Streaming: Dazn, Tim Vision, Sky

Bologna-Inter sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky, sul canale Sky Sport e diretta streaming su Dazn, ma sarà visibile anche a tutti gli abbonati Tim Vision che dispongono di una Tim Vision Box, da cui potranno accedere a tutti i contenuti Dazn e avviare lo streaming del match direttamente dalla Box.

Al termine delle partite, gli utenti di Dazn avranno a disposizione tutti gli highlights e le partite integrali, per poter rivivere qualsiasi momento perso. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport.

La partita Bologna-Inter potrà essere seguita sull’app di Dazn, scaricabile gratuitamente dal proprio Store su PC, Smartphone e Tablet, oltre che sul sito Internet della piattaforma eseguendo l’accesso con le proprie credenziali.

Bologna-Inter le ultimissime:

Nel Bologna ancora out Bonifazi, Arnautovic e Zirkzee. Thiago Motta è pronto a riconfermare il proprio 4-2-3-1 con il tris di trequartisti composto da Soriano, Ferguson e Orsolini alle spalle di Barrow, unico riferimento centrale.

Nella gara di domenica mister Inzaghi potrebbe optare per una serie di ricambi nell’undici titolare nerazzurro, vista la fitta striscia di impegni in programma sul proprio calendario. In difesa dovrebbe rifiatare Acerbi che nella gara contro il porto ha tirato fuori l’ennesima prestazione di livello, per lasciar posto a De Vrij che sarà affiancato da Skriniar e Bastoni. A centrocampo torna dopo tanto tempo il tridente titolare con Brozovic in mediana e Calhanoglu e Barella mezzali. Sugli esterni Di Marco verso la conferma a sinistra, mentre a destra potrebbe tornare titolare Dumfries che potrebbe far rifiatare Darmian. Davanti torna la LuLa, con Lukaku in vantaggio su Dzeko per affiancare Martinez.

Bologna-Inter Probabili Formazioni:

Bologna (4-2-3-1) Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso, Dominguez, Schouten, Orsolini, Soriano, Ferguson, Barrow. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2) Onana, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Di Marco, Darmian, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Lukaku, Martinez. All. Simone Inzaghi