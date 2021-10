Dove vedere Bologna-Milan in Diretta TV e Streaming – Probabili Formazioni 23-10-2021

Dove vedere Bologna-Milan, 9° giornata di Serie A, sabato 23 ottobre ore 20.45. La partita Bologna-Milan sarà trasmessa in Diretta Tv su SKY e in Streaming su DAZN.

Anticipo della 9° giornata di campionato quello tra Bologna e Milan, che si affronteranno sabato 23 ottobre ore 20.45.

Il Bologna di Mihajlovic è reduce dal pareggio contro l’Udinese per 1-1 e vuole continuare a fare punti anche contro la formazione rossonera.

Il Milan di Pioli è invece reduce dalla sconfitta in Champions League, subita in casa del Porto per 1-0. La formazione rossonera vuole continuare la sua striscia di risultati positivi in campionato e cercherà in tutti i modi di portare a casa i tre punti .

Partita molto interessante . Entrambe le squadre stanno facendo molto bene e vogliono continuare a macinare punti. Entrambe le formazioni dovranno gestire bene le energie, infatti dopo questa giornata ci sarà già un altro turno infrasettimanale di campionato.

Il Bologna di Mihajlovic è ottavo in classifica, con 12 punti in 8 partite frutto di 3 vittorie ed 3 pareggi e 2 sconfitte.

Il Milan di Pioli invece ha 22 punti frutto di 7 vittorie e un pareggio. Nell’ultimo turno di campionato la formazione di rossonera ha battuto per 3-2 il Verona.

Dove vedere Bologna-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Bologna-Milan

Bologna-Milan Data: Sabato 23 Ottobre -Dall’Ara

Sabato 23 Ottobre -Dall’Ara Orario: 20.45

20.45 Canali TV: Sky Sport, Sky Sport Uno e DAZN

Sky Sport, Sky Sport Uno e DAZN Streaming: DAZN (App e Sito web su pc, smartphone, tablet, console)

Bologna-Milan, valida per l’9° giornata di Serie A, sarà trasmessa in Diretta Tv su Sky Sport, Sky Sport Uno e in streaming su DAZN

Gli abbonati a DAZN potranno vedere Bologna-Milan in diretta streaming utilizzando l’App dedicata per smartphone, tablet, Playstation 4 e Smart TV oppure direttamente tramite browswer sul sito web.

Ci sono vari dispositivi compatibili e abilitati per scaricare l’App DAZN come Smart TV, smartphone, tablet, Pc e Notebook.

Se non si possiede una Smart Tv si può collegare alla tv un Android Box, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick e scaricare l’App DAZN. Inoltre sono compatibili con DAZN anche le console PlayStation 4 o Xbox.

E’ possibile vedere Bologna-Milan in diretta streaming su pc, smartphone e tablet scaricando l’app DAZN oppure collegandosi al sito ufficiale.

Bologna-Milan sarà anche visibile su Sky Go, l’app ufficiale di SKY o in alternativa la partita sarà visibile anche su Now Tv.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Bologna-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Bologna-Milan diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Milan:

Sinisa Mihajlovic punta sul suo 3-4-2-1 con De Silvestri e Hickey nel ruolo di esterni di centrocampo. Svenberg e Dominguez formeranno la cerniera di centrocampo, mentre Soriano e Barrow saranno i trequartisti dietro ad Arnautovic.

Parecchi dubbi da risolvere per Stefano Pioli. Da valutare soprattutto Theo Hernanez e Rebic. Se il primo si negativizzerà in tempo sarà convocato, mentre Rebic bisognerà valutare la botta alla caviglia presa contro il Verona. Daniel Maldini o Krunic in ballottaggio nel ruolo di trequartista, con Giroud unica punta. In difesa Romagnoli potrebbe far rifiatare Kjaer. A centrocampo torna titolare Kessie

Probabili formazioni Bologna-Milan:

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Maldini, Rafael Leao; Giroud.

Precedenti e statistiche di Bologna-Milan:

Sono 73 i precedenti a Bologna tra Bologna e Milan. I dati recitano 25 vittorie per il Bologna, 21 pareggi e 27 vittorie per il Milan. L’ultima vittoria del Bologna risale alla stagione 2001/02, fu un 2-0 con le reti di Fresi e Cruz. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2018/19, fu uno 0-0, mentre l’ultimo successo dei rossoneri risale alla scorsa stagione, 1-2 con le reti di Poli, Rebic e Kessie.

