Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 05-03-2024

La partita Bayern Monaco-Lazio si giocherà allo stadio “Allianz Arena” di Monaco, martedì 05 marzo, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e in Chiaro su Canale 5. Mentre le alternative streaming saranno rappresentate da SkyGo, Mediaset Infinity e da tutti gli abbonati Now Tv Sport, i quali potranno accedere attraverso il proprio abbonamento a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Bayern-Lazio

Il Bayern Monaco di Thomas Tuchel si gioca gran parte della propria stagione nella gara casalinga di domani sera valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. I bavaresi devono necessariamente ribaltare la sconfitta incassata dell’andata all’Olimpico per 1-0 dove gli uomini di Tuchel erano apparsi del tutto senza idee. Anche i recenti numeri collezionati in campionato dal Bayern, lasciano pensare che i tedeschi stiano vivendo un vero e proprio periodo di flessione dal quale ancora non sembrano aver trovato la via d’uscita. Lo score, infatti, recita una sola vittoria ottenuta negli ultimi quattro incontri di Bundesliga, passivo che ha portato i bavaresi a -10 punti dalla vetta. L’augurio di Tuchel per i suoi sarà dunque quello di poter uscire vittoriosi nei 90 minuti di domani per poter abbandonare la striscia negativa e approdare ai quarti di finale.

Dall’altra parte la Lazio di Maurizio Sarri che dovrà presentarsi in Germania per difendere l’1-0 dell’andata se vorrà riscrivere la propria storia europea. I biancocelesti vorranno sicuramente ripartire dalla prestazione offerta nella gara d’andata, dove il gruppo laziale ha saputo compattarsi quando ce n’era bisogno e approfittare delle ripartenze al momento giusto. Anche Sarri così come Tuchel, dovrà essere in grado di far scindere i suoi dagli ultimi risultati ottenuti in campionato dove i biancocelesti sono reduci da 2 sconfitte consecutive contro Fiorentina e Milan, con il piazzamento Champions che dista ben 11 lunghezze in classifica. Le motivazioni a favore della Lazio nella gare di domani saranno tantissime, infatti, oltre all’approdo ai quarti, gli uomini di sarri potrebbero diventare anche gli unici nella storia della Champions ad aver vinto andata e ritorno contro il Bayern Monaco nella stessa edizione.

L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2021 dove anche in quella stagione Lazio e Bayern si scontrarono agli ottavi di finale di Champions, con i bavaresi usciti vittoriosi in entrambi i confronti, in casa per 2-1 e all’Olimpico per 1-4.

Dove vedere Bayern Monaco-Lazio in diretta Tv e Streaming

Bayern Monaco-Lazio sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, la gara sarà trasmessa anche in Chiaro sulle reti Mediaset, in particolare su Canale 5.



Le alternative streaming saranno rappresentate da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. C’è anche l’opzione Mediaset Infinity, altra piattaforma dove verrà trasmesso il match di Champions League, in questo caso l’abbonamento costerà solamente 7,99 euro al mese.



La partita Bayern Monaco-Lazio potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente da proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Bayern Monaco-Lazio le ultimissime:

Tuchel senza lo squalificato Upamecano si affiderà a Eric Dier in difesa, l’inglese prenderà posto dunque accanto a De Ligt, con Davies e Kimmich rispettivi lati. A centrocampo inamovibile Goretzka che dovrebbe essere affiancato dal giovane classe 2004 Pavlovic, il quale però resta in ballottaggio con Laimer per una maglia da titolare. Davanti, dopo le ultime due gare a riposo, è pronto a tonare Leroy Sanè che dovrebbe riposizionarsi a destra nella batteria di trequartisti con Muller e Musiala a completare il pacchetto a supporto dell’unica punta Harry Kane.

Nella Lazio anche per Sarri ci sarà il ritorno a pieno regime di Mattia Zaccagni, il quale si posizionerà nel tridente d’attacco al fianco di Immobile e Felipe Anderson. In mezzo al campo le chiavi della regia saranno affidate a Cataldi, con Guendouzi e Luis Alberto mezzali.

Bayern Monaco-Lazio Probabili Formazioni:

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Davies; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Tel; Kane. All. Tuchel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.