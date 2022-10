Dove vedere Bayern Monaco-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 1-11-2022

Dove vedere Bayern Monaco-Inter, match che chiuderà il Gruppo C di Champions League. La partita si giocherà martedì 1° novembre alle ore 21:00, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. La gara sarà visibile in chiaro su Canale 5, in alternativa sarà trasmessa anche su Mediaset Infinity e Sky Sport.

L’Inter supera in scioltezza anche la Sampdoria dell’ex Dejan Stankovic. I neroazzurri sbloccano subito la partita con un gol di De Vrij su corner perfetto di Calhanoglu. Poco prima della fine della prima frazione di gioco arriva il secondo gol interista con uno splendido lancio di Bastoni che imbecca Barella, il quale stoppa e mette in porta. Chiude i giochi nel secondo tempo una rete di Correa, che dopo un coast to coast di 60 metri arriva davanti alla porta e batte Audero, tornando al gol dopo un lungo periodo di digiuno.

L’Inter, dopo aver raggiunto il primo obiettivo stagionale, ovvero quello di strappare un pass per gli ottavi di Champions League, sembra aver trovato la giusta marcia anche in campionato. Martedì i neroazzurri si apprestano a chiudere il Gruppo C con l’ultima sfida in casa dei bavaresi. Il girone non ha più nulla da raccontare, ma l’Inter, seppur Inzaghi dovesse puntare su un massiccio turnover, ci terrà a non uscire dall’Allianz Stadium con le ossa rotte e confermare le ottime prestazioni degli ultimi periodi.





Dall’altra parte, un Bayern sempre più inarrestabile che nella gara di sabato rifila un netto 6-2 al Magonza, consolidando il primato in campionato. Gli uomini di Nagelsmann sono una macchina perfetta, il Bayern è la squadra che ha segnato di più in Europa con ben 38 gol fatti in 17 partite tra campionato e Champions. I bavaresi hanno un obiettivo in più rispetto all’Inter, quello di concludere il Gruppo C a punteggio pieno. Anche l’allenatore tedesco, però, potrebbe optare per un turnover molto più accentuato, dando spazio a giocatori che da inizio stagione hanno trovato pochissimo spazio, come Ryan Gravenberch acquistato quest’estate dai bavaresi per quasi 30 milioni di euro.

Dove vedere Bayern Monaco-Inter in Diretta Tv e Streaming

Partita: Bayern Monaco-Inter

Bayern Monaco-Inter Data: 1 novembre

1 novembre Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Canale 5

Canale 5 Streaming: Sky e Mediaset Infinity

Bayern Monaco-Inter sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, subito dopo il programma Striscia la Notizia. Oppure, potrà essere visibile a tutti gli abbonati al pacchetto Sky, sui canali Sky Sport Football (numero 253) o Sky Sport (numero 253).

La gara sarà visibile anche su Infinity Plus, piattaforma che permetterà agli utenti di visualizzare al termine della gara gli highligts di tutti gli altri match di Champions League in programma.



La telecronaca Sky sarà affidata a Fabio Caressa, con il commento tecnico di Beppe Bergomi. Mediaset, invece, non ha ancora comunicato chi prenderà parte al racconto della gara su Canale 5 o Infinity Plus.

Bayern Monaco-Inter le ultimissime:

Nei tedeschi, Negelsmman dovrà fare a meno di Hernandez, Muller, Neuer, Sanè e Sarr, al loro posto potrebbero essere chiamati in causa Gravenberch, Sabitzer e Musiala già dal 1° minuto. Nonostante le assenze e il turnover, il Bayern ha come obiettivo quello della vittoria per chiudere il girone a punteggio pieno.

Dall’altra parte Simone Inzaghi, potrebbe rispondere con la stessa arma, si potrebbe vedere in campo dal primo minuto Romelu Lukaku, che potrebbe, dunque, approfittare per mettere minuti pesanti nelle gambe e riacquisire la giusta forma fisica. Attenzione anche sulle fasce, dove quasi sicuramente la punteranno Gosens e Darmian per far rifiatare Di Marco e Dumfries. In mezzo al campo una chance potrebbe essere data anche ad Asllani, pronto a prendersi le chiavi della mediana neroazzurra. Davanti al fianco del belga potrebbe vincere il ballottaggio Joaquin Correa, apparso in netto rispolvero nella gara contro la Samp, così da far risposare Martinez fin ora sempre impiegato da Inzaghi.

Bayern Monaco-Inter Probabili Formazioni

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich, Mazraoui, Upamecano, De Ligt, Davies, Gravenberch, Goretzka, Musiala, Sabitzer, Gnabry, Choupo Moting. All. Negelsmman

INTER (3-5-2): Onana, Skriniar, Acerbi, Bastoni, Gosens, Mkhitaryan, Asllani, Barella, Darmian, Correa, Lukaku. All. Simone Inzaghi