Dove vedere Barcellona-Inter in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 12-10-2022

Dove vedere Barcellona-Inter match valevole per il quarto turno di Champions League.

La partita andrà in scena al Camp Nou di Barcellona, mercoledì 12 ottobre alle ore 21:00. La gara sarà visibile in diretta tv e streaming solo su Amazon Prime Video, essendo la piattaforma detentrice dei diritti della partita più importante del mercoledì di Champions League.

Barcellona-Inter Uefa Champions League

L’Inter, dopo la vittoria di misura sul Barcellona, si rilancia anche in campionato con la vittoria di sabato contro il Sassuolo. Una partita che ha visto come grande protagonista Edin Dzeko, che sale in cattedra e trascina i neroazzurri con una doppietta. La crescita degli uomini di Simone Inzaghi si sta notando proprio nel modo di gestire la partita. Prima della gara d’andata col Barcellona, l’Inter era riuscita a passare nelle quattro gare precedenti sempre in vantaggio, per poi essere rimontata in tutte. Cosa che invece non è accaduta con Barcellona e Sassuolo, contro le quali la squadra si è mostrata in grado di gestire la partita, nonostante una grandissima pressione mentale e portare a casa il risultato seppur soffrendo.

Il match di ritorno con i blaugrana potrebbe già segnare in maniera decisiva la stagione neroazzurra, infatti, il girone vede l’Inter a 6 punti, mentre il Barca soltanto a 3. Gli uomini di Inzaghi, se dovessero riuscire a far punti anche al Camp Nou, riuscirebbero a mettere una seria ipoteca sul girone in chiave qualificazione. L’Inter dovrà fare ancora a meno, però, di Lukaku e Brozovic, fermi ai box.

Anche il Barca mette benzina nel proprio serbatoio con la vittoria casalinga di domenica conto il Celta Vigo per 1-0 decisa da un gol di Gavi. Gli uomini di mister Xavi giungeranno alla partita di mercoledì senza aver dimenticato però, quanto successo all’andata. Dopo le polemiche sull’arbitraggio, che avevano portato alla sfuriata dell’allenatore del Barca nell’intervista post-partita, Xavi cerca di riorganizzare la squadra per battere l’Inter e riportare il girone su una giusta via: l’obiettivo è quello di riuscire a vincere con l’appoggio del proprio pubblico, con l’intento di fare quanti più gol possibili. Proprio i gol nel Gruppo C potrebbero essere determinanti, infatti, se Inter e Barcellona dovessero arrivare alla fine dei giochi a pari punti, riuscirebbe a strappare un pass per gli ottavi soltanto chi avrà la differenza reti dalla propria parte.

Dove vedere Barcellona-Inter in Diretta Tv e Streaming

Barcellona-Inter potrà essere visibili in diretta Tv e Streaming a tutti gli abbonati Amazon Prime Video, piattaforma che offre ai propri utenti la possibilità di vedere il match migliore del mercoledì sera. Inoltre, dopo la gara ci sarà un ampio post-partita e la possibilità di vedere gli highlights degli altri match.

Barcellona-Inter ultimissime:

I neroazzurri devono fare i conti ancora con le noie muscolari di Lukaku e l’infortunio rimediato in nazionale di Brozovic. Inzaghi pronto a confermare Onana tra i pali, dopo la presenza del camerunense anche in campionato il cambio generazionale tra i pali neroazzurri sembra ultimato. In difesa resta aperto un ampio ballottaggio tra De Vrij e Acerbi, mentre sugli esterni non si puo prescindere da Di Marco e Dumfries. A Centrocampo Calhanoglu a fare le veci di Brozovic, accompagnato da Barella e Mkhitaryan. Davanti scelte obbligate con Dzeko e Lautaro chiamati agli straordinari vista anche l’assenza di Correa.





Nei Blaugrana molti i cambi di formazione per Xavi. In difesa tornano titolari Pique e Balde entrati molto bene in partita nella gara d’andata. In mezzo al campo confermato il tris qualitativo con Pedri, Gavi e Busquets. Davanti pronto ad una maglia da titolare Ansu Fati accanto a Lewandowski e Raphinha, panchina quindi per Torres e Dembelè. Restano indisponibili Araujo, Bellerin, Depay, Kessie, Kounde e Christensen.

Barcellona-Inter Probabili Formazioni

Barcellona: Ter Stegen, Balde, Pique, Garcia, Sergi Roberto, Gavi, Pedro, Busquets, Ansu Fati, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi



Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Di Marco, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dumfries, Martinez, Dzeko. All. Simone Inzaghi.