La partita Austria-Turchia si giocherà allo stadio “Red Bull Arena” di Lipsia, martedì 2 luglio, alle ore 21:00. Il match sarà visibile in Diretta Tv su Sky Sport e su Rai Uno, mentre le alternative streaming saranno rappresentate, oltre che da Rai Play e SkyGo, anche da Now Tv Sport, piattaforma dove tutti gli utenti che avranno sottoscritto un abbonamento, avranno accesso a tutti i contenuti Sky.

Dove vedere Austria-Turchia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 2-07-2024.

L’Austria è stata sicuramente la vera e propria rivelazione di questo Europeo fin qui, riuscendo a chiudere il Gruppo D, uno dei più difficili in assoluto al 1° posto in classifica, davanti a nazionali come Francia, Olanda e Polonia. La cura del tecnico tedesco Rangnick sta sicuramente funzionando e gli austriaci si candidano ad essere quella rosa che potrebbe subire quella trasformazione da outsider a realtà effettiva del torneo.

Gli austriaci si scontreranno proprio contro l’altra nazionale rivelazione del torneo, la Turchia di Vincenzo Montella, la quale anch’essa è andata vicinissima all’impresa di poter chiudere il proprio Gruppo F in vetta con 6 punti totalizzati, gli stessi del Portogallo che però ha avuto la meglio grazie allo scontro diretto vinto. Nonostante la prima prova del nove contro una big come il Portogallo sia stata fallita dal comparto turco, gli uomini di Montella avranno l’opportunità di rifarsi contro l’Austria, sperando di riuscire nel tentativo di strappare una qualificazione storica ai quarti di finale dell’Europeo.

Dove vedere Austria-Turchia in diretta Tv e Streaming

Austria-Turchia sarà visibile in diretta tv su Sky, con i canali di riferimento che saranno Sky Sport Uno (201) e Sky sport 4k (213). Inoltre, il match sarà trasmesso in chiaro su Rai Uno.

L’alternativa streaming sarà rappresentata da Now Tv, piattaforma sulla quale, attraverso il proprio abbonamento, sarà possibile accedere a tutti i contenuti Sky, sottoscrivendo l’abbonamento al Pass Sport dal costo di 9,99 euro al mese. Così come anche l’applicazione Rai Play consentirà a tutti di poter prendere visione dello streaming del match in maniera totalmente gratuita, scaricando l’app dal proprio store quest’ultima disponibile sia per IOS che per Android.

La partita Austria-Turchia potrà essere seguita sull’app SkyGo, scaricabile gratuitamente dal proprio store per Pc, Tablet e Smartphone, attraverso la quale, inserendo le proprie credenziali, si potrà accedere allo streaming del match.

Austria-Turchia le ultimissime:

Rangnick punterà sull’ossatura del 4-2-3-1 nel tentativo di scardinare la difesa turca. Davanti il peso dell’attacco sarà tutto sulle spalle di Marko Arnautovic, il quale sarà supportato dalla batteria di trequartisti composta da Sabitzer centrale con Laimer e Baumgartner laterali. In mediana Grillitsch sarà affiancato da Seiwald, mentre in difesa Posch e Prass saranno i terzini con Danso e Leinhart centrali davanti a Pentz.

Dall’altra parte Montella dovrà fare i conti con l’assenza pesantissima di Hakan Calhanoglu a causa della somma di ammonizione, al suo posto ci sarà Ylmaz agente centralmente sulla linea dei trequartisti, con Yildiz e Guler ai propri lati, incaricati di servire e valorizzare al meglio gli inserimenti di Tosun unica punta.

Austria-Turchia Probabili Formazioni:

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick

TURCHIA (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Ayhan; Yıldız, Guler, Yilmaz; Tosun. Ct. Montella

