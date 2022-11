Atalanta Napoli, dove vedere il match valido per la 13ª giornata di Serie A. La partita si giocherà sabato 5 novembre alle 18:00 al Gewiss Stadium. Atalanta – Napoli sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN.

Martedì sera si è esaurita l’imbattibilità del Napoli. Gli azzurri sono usciti sconfitti per 2-0 da Anfield nel match di Champions League contro il Liverpool . Una sconfitta che, però, non è stata amara perché i partenopei erano già qualificati agli ottavi e, nonostante il KO, sono riusciti a tenersi stretto il primo posto del girone. In campionato, invece, arriva subito un big match , quello contro l’Atalanta.

Luciano Spalletti incontra Gian Piero Gasperini nell’anticipo della tredicesima giornata. La Dea sta realizzando un campionato a dir poco perfetto. Otto vittorie, tre pareggi ed una sola sconfitta, quella interna contro la Lazio. I bergamaschi distano solo cinque punti dal Napoli e potrebbe essere una sfida importante, in vista poi della sosta per i Mondiali.

Atalanta Napoli, dove vederla in diretta TV e streaming

Partita: Atalanta-Napoli

Atalanta-Napoli Data: 5 novembre

5 novembre Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Atalanta Napoli, match della 13ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Atalanta – Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta – Napoli in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Atalanta Napoli è a cura di Stefano Borghi affiancato da Dario Marcolin al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Atalanta Napoli, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Atalanta-Napoli in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Atalanta Napoli, le ultimissime

Gli orobici scendono in campo con un 3-4-2-1. Davanti a Musso la difesa con i tre centrali Toloi, Demiral e Djimsiti. A centrocampo i centrali Pasalic e Koopmeiners mentre sulle corsie laterali spazio a Hateboer con Soppy. Sulla trequarti Ederson e Lookman dietro la punta Muriel.

Il Napoli risponde con un 4-3-3. Meret tra i pali e nel reparto difensivo ancora indisponibile Rrahmani. La difesa sarà guidata da Kim e Juan Jesus e sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui. Centrocampo di grande qualità con Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Lozano con Kvaratskhelia a supporto di Osimhen.

Atalanta Napoli, le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman; Muriel.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Atalanta Napoli, precedenti e statistiche

Sono 118 i precedenti tra Atalanta e Napoli. Le vittorie sono 50 per il Napoli e 33 per l’Atalanta mentre 35 i pareggi. Il precedente a Bergamo dello scorso anno è terminato 4-2 per i bergamaschi grazie alle reti di Zapata, Gosens, Muriel e Romero. Per il Napoli il gol del momentaneo pareggio di Zielinski e l’autorete di Gosens.