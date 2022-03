Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta TV-streaming, orario e probabili formazioni 10-3-2022

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen, match valido per gli ottavi di Europa League. La partita si giocherà giovedì 10 settembre alle 21:00 al Gewiss Stadium. Atalanta Bayer Leverkusen sarà visibile sia in diretta Streaming Sky che in co-esclusiva su DAZN. L’incontro sarà trasmesso in chiaro anche su TV8.

Continua l’avventura dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, unica squadra italiana rimasta in Europa League. I bergamaschi, che erano scesi dalla Champions League, hanno affrontato l’Olympiacos ai sedicesimi. Il 3-0 rotondo del ritorno, sommato al 2-1 dell’andata, ha portato gli orobici verso la fase successiva della competizione.

La Dea, nell’urna di Nyon, ha pescato il Bayer Leverkusen. Le Aspirine sono passate direttamente agli ottavi, in virtù del primo posto conquistato nel girone G, davanti al Betis Siviglia .I tedeschi, allenati da Gerardo Seoane, vengono da tantissimi risultati utili e consecutivi ed hanno concluso il girone con tredici punti, quattordici reti fatte e cinque subite. Solamente una sconfitta, però, nell’ultima giornata contro gli ungheresi del Ferencvaros.

L’Atalanta in campionato, dopo un febbraio con zero vittorie , è ritornata ad ottenere i tre punti contro la Sampdoria con uno strepitoso 4-0 nella scorsa giornata. Adesso ai nerazzurri spetta la difficile sfida contro la Roma dopo la sconfitta dell’andata per 4-1 in casa propria ed, attualmente, è quinta.

Il Bayer Leverkusen, in Bundesliga, viene dall’1-1, guadagnato contro la capolista Bayern Monaco, ed occupa il terzo posto dietro il Borussia Dortmund. Una sfida fondamentale per due squadre che intendono andare avanti quanto più possibile.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta TV e streaming

Partita : Atalanta-Bayer Leverkusen

: Atalanta-Bayer Leverkusen Data : 10 marzo 2022

: 10 marzo 2022 Orario : 21:00

: 21:00 TV : Sky Sport, Sky Calcio, DAZN, TV8

: Sky Sport, Sky Calcio, DAZN, TV8 Streaming: Sky GO, DAZN

Atalanta – Bayer Leverkusen sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Atalanta – Bayer Leverkusen in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app .

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

In co-esclusiva anche Sky trasmetterà la partita sui canali Sky Sport e Sky Calcio. L’incontro sarà visibile in chiaro anche sul digitale terrestre su TV8. Sarà possibile visionare il match anche sull’app Sky Go, scaricabile per PC smartphone e tablet.

Inoltre, per visionare il match, sarà possibile il collegamento alla smart tv di un dispositivo come Amazon Fire Stick, Google Chromecast, Xbox One, Play Station 4 o Play Station 5.

Atalanta-Bayer Leverkusen, le ultimissime

L’Atalanta scenderà in campo con un 3-4-2-1. A porta Musso e davanti all’argentino la difesa a tre con Palomino, Demiral e Djimsiti. Per la mediana, Gian Piero Gasperini pensa Freuler e De Roon ad agire come centrali e sulle fasce Zappacosta con Maehle. Per la trequarti Koopmeiners e Malinovskyi dietro l’unica punta Muriel.

4-2-3-1, invece, per il Bayer Leverkusen. A difendere i pali ci sarà Hradecky con la difesa che potrebbe prevedere dal primo minuto Frimpong, Tah assieme a Tapsoba e Hincapié. Per la mediana delle Aspirine, i soli Andrich e Demirbay. Trequarti offensiva con Adli, Wirtz e Diaby dietro l’ex Roma Schick.

Atalanta-Bayer Leverlusen, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Palomino, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Koopmeiners, Malinovskyi; Muriel.

Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Andrich, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Schick.

