Dove vedere Albania-Italia in diretta TV, Streaming e Probabili Formazioni 16-11-2022

Dove vedere Albania-Italia, primo test amichevole per la nazionale italiana.

La partita si giocherà allo stadio Air Albania Stadium di Tirana, mercoledì 16 novembre, alle ore 20:45. Il match sarà visibile in diretta tv e streaming su Rai 1 subito dopo l’edizione serale del TG1, ma sarà anche possibile assistere allo streaming della gara dall’app Rai Play scaricabile gratuitamente dal proprio store per tutti i dispositivi IOS e Android.

La nazionale italiana in attesa dei Mondiali, ai quali la rosa del CT Roberto Mancini non prenderà parte data la mancata qualificazione, si appresta a svolgere il primo test amichevole in programma a Tirana contro l’Albania, guidata da un’altra grande conoscenza del campionato italiano, Edoardo Reja.

Il tecnico azzurro ha convocato per le due sfide amichevoli 31 giocatori, primo giro in nazionale per Pafundi classe 2006 dell’Udinese.

Nelle ultime ore, Mancini ha dovuto far fronte anche ai forfait di Emerson e Toloi che, a causa dei rispettivi infortuni, non hanno potuto prender parte al raduno azzurro, al loro posto c’è stato l’inserimento in gruppo di Fabiano Parisi, terzino sinistro dell’Empoli, che aveva già ricevuto la chiamata dell’Under 21. Spiccano anche le prima apparizioni con la nazionale maggiore di Fagioli e Miretti, le due giovanissime promesse della Juventus, sono stati i principali artefici della risalità in campionato dei bianconeri e il CT non ha potuto non inserirli nella lista dei convocati.

Nei precedenti tre testa a testa tra Albania e Italia, tutti vinti dagli azzurri, uno solo disputato in Albania è valevole per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018, vinto poi dagli azzurri con gol di Antonio Candreva, mentre, per quanto riguarda quelli svolti in Italia nel 2014 e nel 2017, anche quelli sono stati portati a casa dalla nazionale italiana.

Dove vedere Albania-Italia in Diretta Tv e Streaming

Partita: Albania-Italia

Albania-Italia Data: 16 novembre

16 novembre Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Rai 1

Rai 1 Streaming: Rai Play

Albania-Italia sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1 e in streaming sull’app Rai Play, scaricabile gratuitamente per tutti i dispositivi IOS e Android, un altro modo per accedere alla visione del match è quello di collegarsi al sito ufficiale della Rai e avviare lo streaming direttamente dal sito.

La telecronaca del match sarà affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Albania-Italia le ultimissime:

Molto probabilmente Roberto Mancini opterà ancora una volta per il 4-3-3 anche se nelle ultime uscite della nazionale non era stata vana l’applicazione del 3-5-2 con Scamacca e Raspadori davanti. In porta inamovibile Donnarumma. In difesa pronti Di Lorenzo, Bonucci Bastoni e Di Marco. Centrocampo con Verratti e Barella sicuri del posto in ballottaggio invece per una maglia da titolare Tonali e Frattesi. Davanti punta di riferimento Scamacca con Raspadori e Politano larghi ma attenzione a Vincenzo Grifo, reduce da una tripletta in campionato con la maglia del Friburgo.

Dall’altra parte Edi Reja potrà contare su una formazione a trazione Serie A per mettere in risalto una buona prestazione con le varie presenze di Hysaj, Asllani, Bajrami, Kumbulla e Djimsiti

Albania-Italia Probabili Formazioni

ALBANIA (5-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani; Abrashi, Asllani, Bajrami; Uzuni, Broja.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Verratti; Politano, Scamacca, Raspadori