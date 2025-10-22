Djokovic, l’annuncio che sconvolge i tifosi: niente Parigi-Bercy e addio Finals sempre più vicino

Djokovic - Stadiosport.it

Il futuro di Novak Djokovic comincia a farsi davvero incerto. A 38 anni compiuti lo scorso maggio, il fuoriclasse serbo sta attraversando una fase di transizione delicata, in cui la gestione del fisico e delle energie è diventata la priorità assoluta. E l’ultimo annuncio ufficiale conferma che il tempo, anche per uno come lui, inizia a farsi sentire.

Djokovic ha infatti comunicato la sua rinuncia al Masters 1000 di Parigi-Bercy, uno dei tornei più amati e vincenti della sua carriera. Niente difesa del titolo, niente caccia all’ottava coppa: Nole non ci sarà. L’appuntamento francese avrebbe potuto offrirgli punti preziosi per il ranking ATP e per la corsa alle Finals di Torino, ma il serbo ha scelto diversamente.

Una decisione che pesa, perché Djokovic detiene il record assoluto di vittorie a Parigi-Bercy (sette titoli) e perché con questo forfait si allontana quasi del tutto la possibilità di vederlo alle ATP Finals 2025. Senza i punti parigini, la qualificazione tra i migliori otto della stagione diventa quasi impossibile.

La scelta di Djokovic, tuttavia, non sorprende del tutto chi segue da vicino la sua carriera. Negli ultimi mesi, il campione di Belgrado ha ridotto drasticamente la sua partecipazione ai tornei, concentrandosi solo sui Grandi Slam e su eventi considerati simbolici. Nel 2025 ha comunque centrato le semifinali in tutti i tornei Major, un risultato straordinario per un atleta vicino ai quarant’anni.

Le sue condizioni fisiche restano discrete, ma è la fatica mentale a imporsi come fattore decisivo. Partecipare a meno eventi significa anche dare priorità a un calendario sostenibile, compatibile con l’obiettivo di prolungare ancora un po’ la carriera.

Djokovic tornerà in campo per l’ultima volta in stagione a novembre, nell’ATP 250 di Atene, una competizione organizzata proprio da lui e originariamente prevista a Belgrado. La sede è stata spostata per dissidi tra il campione e il governo serbo, ma il torneo segnerà l’ultimo capitolo del 2025 per il 24 volte campione Slam.

Che sia solo una pausa strategica o il preludio a un addio è ancora presto per dirlo. Ma il segnale è chiaro: Novak Djokovic non è più disposto a sprecare energie, e ogni sua scelta, da qui in avanti, avrà il sapore di un conto alla rovescia.

