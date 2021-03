Hellas Verona-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 21-3-2021

Verona Atalanta formazioni e dove vederla in tv e in streaming. Il match è valido per la ventottesima giornata di Serie A e si giocherà domenica 21 marzo alle 12:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. L’incontro sarà visibile sulla piattaforma DAZN.

La ventottesima giornata di Serie A offre il lunch match tra Hellas Verona e Atalanta. Per gli scaligeri è un match importante dopo le due sconfitte contro Milan e Sassuolo. Si allontana la zona Europa dato che ci sono ben 12 punti di distanza dal sesto posto. L’obbiettivo per Ivan Jurić è concludere al meglio il campionato arrivando nella parte sinistra della classifica.

Ben altri scopi ha l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. L’obbiettivo è sempre la Champions League. I bergamaschi hanno vinto 3-1 contro lo Spezia e hanno approfittato del passo falso della Roma contro il Parma. Adesso la Dea è quarta a -3 punti dalla Juventus che ha una partita in meno da recuperare. Gli orobici credono al terzo posto, la sfida di Verona è un crocevia importante.

Verona Atalanta formazioni, le ultimissime

L’Atalanta scenderà in campo con un 3-4-2-1. A porta ci sarà Gollini, in difesa favorito il trio Toloi, Romero e Palomino. A centrocampo probabile lo schieramento di Maehle, Pessina, favorito a De Roon, Freuleur e Gosens. Per la trequarti Malinovskyi e Pasalic potrebbero giocare alle spalle dell’unica punta Zapata.

Il Verona risponde con lo stesso modulo. Silvestri a difendere i pali e la difesa formata con Ceccherini, Gunter e Dimarco. Come centrocampisti potrebbero partire come titolari Faraoni, Tameze affianco a Veloso e Lazovic. In attacco Barak e Zaccagni a supporto di Lasagna.

Verona Atalanta, probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino, Maehle, Pessina, Freuleur, Gosens, Malinovskyi, Pasalic, Zapata.

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri, Ceccherini, Gunter, Dimarco, Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Zaccagni, Lasagna.

Dove seguire il match

Verona-Lazio, match valido per la ventottesima giornata di campionato, si svolgerà domenica 21 febbraio alle ore 12:30 allo Stadio Marcantonio Bentegodi. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, l’incontro potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Gli incontri tra Verona ed Atalanta sono stati complessivamente 49. Le vittorie sono 14 per gli scaligeri e 20 per i bergamaschi mentre solo 15 i pareggi. I gol messi a segni dai gialloblu sono 47 mentre 62 quelli dei nerazzurri.

All’andata è terminata 2-0 per i veronesi con un gol di Veloso ed un gol di Zaccagni. L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, al match del 28 novembre 2020. L’incontro terminò 1-1. In vantaggio prima la Dea con un gol di Zapata ma dopo poco i padroni di casa trovano il pareggio con una rete di Pessina.

