Udinese Sassuolo formazioni e dove seguirla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 6 marzo alle 18:00 alla Dacia Arena di Udine. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Tra gli anticipi del sabato della ventiseiesima giornata di Serie A c’è l’incontro tra Udinese e Sassuolo. Un match molto importante per due squadre che sono riuscite a fermare due big del campionato. Da un lato c’è l’Udinese che stava per vincere contro il Milan prima del rigore trasformato al 97′ da Franck Kessié. I friulani vengono da tre risultati utili consecutivi.

Dall’altro lato c’è il Sassuolo che, invece, ha fatto l’opposto. A pochi secondi dallo scadere dell’ultimo minuto di recupero è riuscito ad acciuffare il pareggio nel 3-3 contro il Napoli grazie al rigore trasformato da Ciccio Caputo. Un punto d’oro per la squadra di Roberto De Zerbi che in casa deve far dimenticare la sconfitta contro lo Spezia.

Udinese Sassuolo formazioni, le ultimissime

Luca Gotti scenderà in campo con un 3-5-2. A difendere i pali ci sarà Musso, davanti una difesa a tre composta da Becao, in gol contro il Milan, Bonifazi e Nuytinck. A centrocampo possibile spazio per De Paul, Arslan e Pereyra mentre sulle fasce Stryger Larsen e Zeegelaar. In attacco Nestorovski potrebbe affiancare Llorente.

Il Sassuolo scenderà con la stessa squadra vista contro il Napoli. Nel 4-2-3-1 ci sarà Consigli a porta mentre la difesa a quattro potrebbe vedere Marlon e Ferrari come centrali mentre sulle fasce Muldur e Rogerio. In mediana Obiang potrebbe trovarsi affianco a Locatelli. In attacco il solito trio Berardi, Djuricic, Traoré dietro la punta Caputo.

Udinese Sassuolo, le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Llorente, Nestorovski.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Caputo.

Dove seguire il match

Udinese-Sassuolo, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A, si giocherà sabato 6 marzo alle ore 18:00 alla Dacia Arena di Udine. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 15 volte nella loro storia. 5 vittorie per l’Udinese e 4 per il Sassuolo mentre sono 6 i pareggi. I gol segnati dai bianconeri sono 13 mentre 10 quelli dei neroverdi. L’ultimo precedente risale al 12 gennaio del 2020.

Il match terminò 3-0 per i padroni di casa grazie alle reti di Okaka, Sema e De Paul. L’Udinese ha vinto anche la partita del ritorno per 1-0 con un gol di Okaka.

