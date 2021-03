Spezia-Benevento Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 6-3-2021

Spezia Benevento formazioni e dove vederla in tv. Il match è valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e si giocherà sabato 6 marzo alle 15:00 alla Stadio Alberto Picco di La Spezia. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Una sfida che vale la salvezza quella tra Spezia e Benevento. Le due neopromosse hanno sorpreso in questo campionato. Entrambe hanno 25 punti e stanno realizzando un campionato che sta andando al di sopra delle loro aspettative e vogliono vincere per poter consacrare una salvezza tranquilla.

Lo Spezia viene dalla sconfitta contro la Juventus per 3-0. La squadra di Vincenzo Italiano era riuscita a tenere testa ai bianconeri ma nel secondo tempo ha sofferto molto. Gli Aquilotti vengono da due sconfitte ed un pareggio dopo la vittoria importante contro il Milan e quella prima contro il Sassuolo.

Più contorto l’andamento del Benevento. Sicuramente una stagione migliore rispetto a quella dell’anno della prima storica promozione quando collezionò ben 14 sconfitte consecutive. La squadra di Filippo Inzaghi, però, non vince da inizio gennaio nel successo esterno contro il Cagliari. Dopo quello 5 sconfitte, l’ultima per 3-0 col Verona, e 4 pareggi. Bisogna sicuramente cambiare match e allontanarsi il più possibile dalla zona rossa.

Spezia Benevento formazioni, le ultimissime

Lo Spezia scenderà in campo con un 4-3-3. In porta Provedel con la difesa a 4 che potrebbe vedere , Erlic e Terzi come difensori centrali e sulle fasce Vignali e S. Bastoni. A centrocampo favoriti Estevez e Ricci al fianco di Maggiore. In attacco Agudelo e Gyasi dietro la punta Nzola.

Per i sanniti un 4-3-2-1. A porta Montipò, mentre a difesa Glik e Caldirola dovrebbero partire come centrali e come terzini possibile schieramento di Depaoli e Barba. Nel centrocampo a tre Hetemaj affianco a Schiattarella e Viola. Sulla trequarti invece Ionita e Caprari giocheranno dietro la punta Lapadula.

Spezia Benevento, le probabili formazioni

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, S. Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Ionita, Caprari; Lapadula.

Dove seguire il match

Spezia-Benevento, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A , si giocherà sabato 6 marzo alle 15:00 alla Stadio Alberto Picco di La Spezia. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Ci sono solo 8 precedenti tra le due squadre. 3 le vittorie dello Spezia e 5 quelle del Benevento e nessun pareggio. 12 i gol messi a segno dagli Aquilotti e 13 quelli degli Stregoni. Nella sfida d’andata a vincere è stato lo Spezia per 3-0 grazie alla rete di Pobega e alla doppietta di Nzola.

Un altro precedente riguarda la scorsa edizioni della Serie B. La partita si giocò il 5 ottobre 2019 e finì 1-0 per il Benevento grazie alla rete di Tello.

