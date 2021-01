Sampdoria-Udinese Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 16-1-2021

Sampdoria Udinese diretta tv, dove seguirla in streaming e le formazioni della partita della diciottesima giornata di Serie A. Il match si giocherà sabato 16 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. L’incontro sarà trasmesso in streaming in esclusiva sulla piattaforma DAZN e in diretta tv sul canale satellitare DAZN1.

Ci sono solo quattro punti di differenza a divedere Sampdoria ed Udinese. Il passo falso nel derby con lo Spezia ha fatto sicuramente cadere alcune certezze del tecnico Claudio Ranieri. La squadra blucerchiata è stata capace di vincere anche partite molto complesse come quelle con l’Inter e l’Atalanta ma il rendimento non è mai stato costante.

Anche l’Udinese non sta affrontando il miglior momento di sempre. In questo nuovo anno non ha ancora vinto nessuna partita. La sconfitta all’ultimo minuto contro il Napoli ha fatto scattare l’allarme nella squadra di Luca Gotti. La società friulana, tra l’altro, è partita anche in ritiro per cercarsi di schiarire un attimo le idee. La sfida a Genova è cruciale per i bianconeri che sono solo a +2 dalla zona retrocessione.

Sampdoria Udinese diretta tv , le ultime sulle formazioni

Pochi cambi rispetto alla sfida contro lo Spezia per la Sampdoria. Ranieri proporrà un 4-4-2 con a porta Audero, davanti potrebbero giocare Colley e Tonelli mentre sulle fasce Bereszynski e Augello. A centrocampo Ekdal e Thorsby affianco a Jankto e Candreva, in gol contro i bianchi. L’attacco prevede il duo Keita–Quagliarella.

3-5-2, invece, per l’Udinese. A porta confermato Musso che ha salvato l’Udinese contro il Napoli. Difesa a tre con Becao, Bonifazi e Samir. A centrocampo spazio a Stryger Larsen e De Paul assieme ad Arslan, Pereyra e Zeegelaar. In attacco Nestorovski affiancherà Lasagna che sta affrontando un buon momento di forma.

Sampdoria Udinese diretta tv , probabili formazioni

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita, Quagliarella

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski

Dove seguire il match

Sampdoria-Udinese, match valido per la diciottesima giornata di Serie A, si svolgerà sabato 16 gennaio alle ore 20:45 al Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma DAZN, scaricabile per smartphone, tablet sia per sistema Android che per IOS.

Per gli abbonati sia al pacchetto Sky Sport che Sky Calcio da più di tre anni, invece, il match potrà essere visto anche sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

Precedenti e statistiche

Sampdoria ed Udinese si sono affrontate 85 volte. Le vittorie sono a favore dei blucerchiati, ben 33, contro le 23 dell’Udinese. Solo 29 volte il match è finito in parità. Nel complesso sono state segnate 148 reti dalla Sampdoria e 125 dall’Udinese.

L’ultimo precedente a Marassi risale al 24 novembre 2019. In quell’occasione la Sampdoria vinse per 2-1. Prima in gol i bianconeri con Nestorovski poi Gabbiadini e Ramirez firmarono la rimonta dei blucerchiati.

