Sampdoria Cagliari formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la ventiseiesima giornata di Serie A e si giocherà domenica 7 marzo alle 18:00 alla Stadio Luigi Ferraris di Genova. L’incontro sarà visibile su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Nella ventiseiesima giornata di Serie A la Sampdoria affronterà il Cagliari. La squadra di Claudio Ranieri viene dall’1-1 nel derby contro il Genoa. La vittoria manca dallo scorso febbraio, nel match vinto contro la Fiorentina, dopo di che due sconfitte consecutive contro Lazio ed Atalanta. I blucerchiati si trovano in una posizione favorevole ma la sfida è importantissima soprattutto per il Cagliari.

I sardi sembrano essersi ripresi dopo un periodo totalmente negativo. La squadra del neo allenatore Leonardo Semplici viene da due vittorie consecutive contro Crotone e Bologna. Il Cagliari attualmente è al quart’ultimo posto con 21 punti e ad un solo punto dal Torino che è terz’ultimo. La vittoria a Genova darebbe ancora più fiducia all’ambiente per sperare nella salvezza.

Sampdoria Cagliari formazioni, le ultimissime

La Sampdoria scenderà in campo con un 4-4-1-1. Ci sarà Audero a difendere i pali e davanti a lui la difesa composta da Yoshida e Tonelli come centrali e Bereszynski e Augello sulle fasce. Per il centrocampo Candreva e Adrien Silva potrebbero affiancare Ekdal e Jankto. Mentre in attacco Verre sulla trequarti potrebbe partire dietro l’unica punta Keita.

Il Cagliari risponde con un 3-5-2. A porta Cragno mentre a difesa potrebbero esserci Walukiewicz, Godin e Ceppitelli. A centrocampo potrebbero essere schierati Nainggolan, Duncan e Marin come centrali mentre come laterali Nandez e Lykogiannis. In attacco Joao Pedro, il bomber della squadra, assieme a Pavoletti.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Adrien Silva, Ekdal, Jankto; Verre; Keita.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Godin, Ceppitelli; Nandez, Nainggolan, Duncan, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Pavoletti.

Dove seguire il match

Sampdoria-Cagliari, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A , si giocherà domenica 7 marzo alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport (numero 251) e Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 82 volte. Le vittorie sono nettamente a favore del Cagliari e sono 32 contro le 18 della Sampdoria. 32 invece i pareggi. Tantissimo gol segnali dai sardi, 108, contro i 94 dei blucerchiati.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato, al match del 15 luglio 2020. A vincere furono i padroni di casa per 3-0 grazie alla rete di Gabbiadini nel primo tempo e ad una doppietta di Bonazzoli nella ripresa.

