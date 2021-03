PSG-Barcellona Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 10-3-2021

Psg Barcellona formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di Champions League e si giocherà 10 marzo alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 252).

Una vera e propria apoteosi per il PSG che all’andata ha vinto 4-1 al Camp Nou. I parigini, però, dovranno cercare di gestire la partita ma non è semplice. In passato, infatti, il Barcellona è stato capace di rimontare un risultato proprio contro i francesi. Il 6-1 dei catalani non è stato di certo dimenticato dalla squadra di Mauricio Pochettino che non vuole cali di attenzione.

Il Barcellona, quindi, è richiamato di nuovo alla remuntada partendo dall’unico gol di Messi. I 4 gol in trasferta sono un grosso macigno da superare e Ronald Koeman si aggrappa al precedente fortunato del 2017 della sua squadra. Il Barça in campionato sta macinando terreno e si avvicina sempre di più alla capolista Atlético Madrid.

Psg Barcellona formazioni, le ultimissime

Il Psg scende in campo con un 4-2-3-1. A porta ci sarà Navas mentre la difesa potrebbe prevedere Marquinos e Kimbempe come centrali e Florenzi e Kurzawa come terzini. A centrocampo ci potrebbero essere Guyede e Paredes. Un attacco davvero di grande qualità per i francesi: nella trequarti Kean, Verratti e Icardi dietro il solito Mbappé che all’andata è stato autore di una tripletta.

Il Barcellona risponde con un 4-3-3. A difesa dei pali ci sarà Ter Stegen. Davanti a lui la difesa schierata con Jordi Alba e Piqué a centro della difesa e sulle fasce Dest e Lengelet. Nel centrocampo dovrebbero partire titolari Busquets, Pedri e De Jong. In attacco Dembelé e Griezmann giocheranno alle spalle dell’unica punta Messi.

Psg Barcellona, le probabili formazioni

Psg (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Marquinos, Kimbempe, Kurzawa; Guyede, Paredes; Kean, Verratti, Icardi; Mbappé.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Jordi Alba, Piqué, Lengelet; Busquets, Pedri, De Jong; Dembelé, Messi, Griezmann.

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Il match si è giocato 12 volte. Sono 5 le vittorie per il Barcellona e 4 per il PSG. 3, invece, i pareggi. I gol sono 20 in totale per il Psg e 23 per il Barcellona. Sicuramente il precedente più ricordato è quello del 2017 quando agli ottavi ci fu una clamorosa rimonta da parte dei catalani.

All’andata finì 4-0 per il Psg grazie ad una doppietta di Di Maria ed un gol di Draxler e uno di Cavani. Ma al ritorno il Barcellona riesce a ribaltare il risultato con un sonoro 6-1. Suarez, l’autorete di Kurzawa, Messi, una doppietta di Neymar e Sergi Roberto siglano una rimonta che sembrava davvero impossibile. A nulla è valso il gol di Cavani che non ha impedito la qualificazione al Barcellona.

