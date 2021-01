Parma-Sampdoria Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 24-1-2021

Parma Sampdoria formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A . Si giocherà domenica 24 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. Il match sarà visibile visibile su Sky sul canale Sky Sport Serie A (numero 202).

La diciannovesima giornata di Serie A si conclude con il posticipo domenicale tra Parma e Sampdoria. Un match importante per il Parma, per la salvezza, mentre per la Samp i tre punti darebbero tantissime conferme a Claudio Ranieri.

Non è un’annata fortunata per il Parma. Dopo l’esonero di Fabio Liverani, è tornato sulla panchina Roberto D’Aversa. Le cose non sembrano essere cambiate visto che i crociati sono ancora a secco di vittorie e penultimi in classifica.

L’ultimo successo risale a novembre contro il Genoa a Marassi. Con il Sassuolo si era visto qualcosa visto che il Parma era in vantaggio con Kucka prima del rigore di Djuricic all’ultimo minuto che ha fatto pareggiare i neroverdi.

Altalenante ma migliore l’andamento della Sampdoria. Dopo la sconfitta nel derby contro lo Spezia, è arrivato il successo contro l’Udinese. I blucerchiati hanno rimontato al gol di De Paul grazie a due splendidi Candreva e Torregrossa. La squadra di Ranieri punta ad una salvezza tranquilla ed occupa, attualmente, la decima posizione.

Parma Sampdoria formazioni, le ultime

Il Parma entrerà in campo con un 4-3-3 con Sepe tra i pali. Difesa a quattro con Iacoponi e Bruno Alves mentre sulle fasce Busi e Pezzella. Centrocampo con Hernani, Brugman e Kuric. D’Aversa potrebbe optare per Kucka in attacco affianco a Cornelius e Gervinho.

Ranieri giocherà con un 4-4-2 che prevede Audero a porta. Nella difesa a quattro ci saranno come centrali Yoshida e Colley mentre come laterali Bereszynski e Augello. Anche per i blucerchiati ci sarà un centrocampo a quattro con Candreva, Silva, Ekdal e Thorsby. In attacco favoriti Keita e Quagliarella ma resta ancora tutto aperto anche per Verre e Torregrossa.

Parma-Sampdoria, probabili formazioni

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kuric; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Thorsby; Keita, Quagliarella.

Dove seguire il match

Parma-Sampdoria, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A, si svolgerà domenica 24 gennaio alle ore 20:45 alla Stadio Ennio Tardini di Parma. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Statistiche e precedenti

Parma e Sampdoria si sono affrontate 49 volte nella loro storia. Le vittorie sono a favore dei blucerchiati e sono 20 contro le 17 dei crociati. Solo 12 volte il match è terminato in parità. Complessivamente sono 67 i gol segnati dalla Sampdoria e 54 quelli del Parma.

L’ultimo precedente risale allo scorso campionato. Al Tardini ebbe la meglio la Sampdoria di Ranieri che giocava proprio contro il Parma di D’Aversa. Partita piena di gol visto che terminò 2-3.

Nel primo tempo andarono in doppio vantaggio i padroni di casa con Gervinho e Bereszynski. Nella ripresa la Samp firmò la rimonta con le reti di Chabot, Quagliarella e Bonazzoli. A Marassi, invece, terminò 1-0 grazie al gol di Kucka.

