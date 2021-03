Liverpool-Lipsia Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 10-3-2021

Liverpool Lipsia formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di Champions League e si giocherà 10 marzo alle ore 21:00 ad Anfield Road. L’incontro sarà visibile su Sky sul canale Sky Sport (numero 253).

Il Liverpool assapora sempre di più al passaggio dei quarti. L’andata si è giocata sul campo neutrale della Puskas Arena di Budapest visto che la Germania non faceva entrare chi veniva dall’Inghilterra. Questo non ha impedito di far vincere in scioltezza il Liverpool con un 2-0 grazie alle reti di Salah e di Mané. La qualificazione è vicina anche se in campionato continua il periodo buio.

Difficile ma non impossibile la rimonta per il Lipsia che sta andando molto bene in campionato. Continua, infatti, la sfida a distanza col Bayern Monaco per il primato della Bundesliga. Il Liverpool, invece, è in crisi totale in campionato, ieri contro il Fulham in casa è arrivata la sesta sconfitta in 7 partite. Per questo che la squadra di Julian Nagelsmann vuole crederci.

Liverpool Lipsia formazioni, le ultimissime

Jürgen Klopp si affida al suo 4-3-3. A porta ci sarà il solito Alisson . In difesa l’assenza di Van Dijk si sta facendo sentire tantissimo. Le retroguardia potrebbe vedere Henderson e Kabak come centrali e Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce. A centrocampo possibile spazio per Milner, Wijnaldum e Thiago. In attacco il trio delle meraviglie sarà composto da Salah, Firmino e Manè

Il Lipsia risponde con un 3-4-2-1. A difendere i pali ci sarà Gulacsi mentre la difesa a tre potrebbe prevedere Klostermann, Upamecano e Orban. Il centrocampo potrebbe essere formato da Mukiele, Kampl, Sabitzer e Angelino. In attacco spazio ai trequartisti Dani Olmo, Sorloth dietro l’unica punta Poulsen.

Liverpool Lipsia, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Henderson, Kabak, Robertson; Milner, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

Lipsia (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Sorloth; Poulsen.

Dove seguire il match

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Non ci sono precedenti tra le due squadre. L’unico match tra Liverpool e Lipsia riguarda la partita di andata dello scorso 16 febbraio. Alla Puskas Arena di Budapest il Liverpool ha vinto 2-0 grazie alle reti di Salah e Mané.

