Liverpool-Manchester City Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-2-2021

Liverpool Manchester City formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Il match vale per la ventitreesima giornata della Premier League. La partita si giocherà domenica 7 febbraio alle ore 17:30 all’Anfield Stadium di Liverpool. L’incontro verrà trasmesso su Sky sui canali Sky Sport uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Un big match che vale il vertice quello della ventitreesima giornata di Premier League tra Liverpool e Manchester City. Dopo un inizio un po’ deludente, il City di Pep Guardiola ha ingranato alla grande e ha mostrato la sua perfetta forma fisica. Sono state ben 8 le vittorie di fila dei Citzens che si mantengono comunque in testa, nonostante la partita in meno da recuperare.

PIù burrascoso l’andamento del Liverpool di Jürgen Klopp. La sconfitta inaspettata in casa contro il Burnley ha rotto l’imbattibilità dei Reds ad Anfield. La squadra ha saputo rialzarsi tanto che sono arrivate le vittorie per 3-1 contro Tottenham e West Ham. Approfittando anche di qualche passo falso del Manchester United, il Liverpool crede molto alla vittoria del campionato.

Liverpool Manchester City formazioni, le ultimissime

Tante assenza per il Liverpool che dovrà fare a meno di Van Dijk e di Jota. Il modulo sarà sempre il 4-3-3 con Allison a porta e difesa quattro con Fabinho e Williams come centrali. Sulle fasce favoriti Alexander-Arnold a sinistra e Robertson a destra. A centrocampo dovrebbero essere schiarati Milner, Thiago e Wijnaldum. Per l’attacco ci dovrebbe essere il tridente formato da Salah, Firmino e Jones.

Il Manchester City spera di poter recuperare Agüero, guarito dal Covid. Difficile, invece, la ripresa di De Bruyne. Guardiola risponde con lo stesso modulo con Ederson a difendere i pali. A difesa Stones e Dias come centrali mentre Cancelo e Zinchenko sulle fasce. A centrocampo Silva, Rodri e Gundogan dovrebbero essere schierati dall’inizio. Probabile attacco a tre con Sterling, Mahrez assieme a Foden.

Liverpool Manchester City, le probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Fabinho, Williams, Robertson; Milner, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Jones.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko; Silva, Rodri, Gundogan; Sterling, Mahrez, Foden.

Dove seguire il match

Liverpool-,Manchester City, match valido per la ventitreesima giornata di Premier League, si giocherà domenica 7 febbraio alle 17:30 all’Anfield Stadium di Liverpool. La partita sarà trasmessa su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport Football (numero 203).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire la partita anche in streaming attraverso Sky Go, scaricando l’applicazione su smartphone, pc e tablet sia su sistema Android che IOS.

Precedenti e statistiche

Le due squadre si sono affrontate 186 volte nella loro storia. 90 sono le vittorie del Liverpool e 47 quelle del Manchester City. Solo 49 volte il match è finito in parità. Pioggia di gol durante i match: 326 messi a segno dai Reds e 245 quelli dei Citizens.

Attualmente il Manchester City ha 44 punti ed è al primo posto mentre il Liverpool 40 ed è al terzo posto. L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 10 novembre 2019. Il Liverpool vinse 3-1 grazie alle reti di Fabinho, Salah e Mané. Per il City il gol della bandierina fu di Bernardo Silva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS